Jorge Javier Vázquez se rinde a Juls Janeiro con un dardo a Belén Esteban: "¡Reina, reina y reina!"

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Que la relación de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez -amigos desde que ambos comenzaron en televisión de la mano de Ana Rosa Quintana- no es la misma que antes desde el fin de 'Sálvame' en junio de 2023, no es ningún secreto. Pero el demoledor zasca que el presentador ha lanzado a 'la princesa del pueblo' este jueves en el gran estreno de 'Supervivientes All Stars 3' al rendirse públicamente a Julia Janeiro tras el cruce de dardos que han intercambiado en las últimas semanas la hija y la ex de Jesulín de Ubrique (convirtiéndose en protagonistas de uno de los grandes culebrones del verano) no ha pasado desapercibido y ha dejado entrever que su amistad podría estar tocada 'de muerte'.

Entre los concursantes del reality de las leyendas, Rosa Benito, Asraf Beno, Yola Berrocal, María Jesús Ruiz, Omar Sánchez, Yulen Pereiro, Alma Bollo... y Víctor Janeiro, que curiosamente y a diferencia del resto de sus compañeros no había pasado nunca por 'Supervivientes' -ya que concursó en 'Aventura en África' en Antena 3 en 2005- y por tanto esta es la primera vez que se ha lanzado desde el helicóptero.

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En su conexión con Jorge Javier antes de hacer su salto y aterrizar en los Cayos Cochinos, el presentador no ha dudado en pedirle al hermano de Jesulín entre risas que le presente a Juls cuando regrese a España tras el reality. Lejos de quedarse ahí, ha mirado directamente a cámara para mandar un mensaje a la hija de María José Campanario: "¡Juls, si me estás viendo, me has alegrado el verano! ¡Guapa! ¡Reina, reina y reina!" ha expresado divertido, sumándose a los que -como Beatriz Trapote- creen que si Belén es la 'princesa del pueblo', la hermana de su hija Andrea Janeiro no tardará en convertirse en la reina.

Un comentario divertido que ha desatado un aluvión de reacciones en redes sociales, apuntando que Jorge no da puntada sin hilo y que sus palabras sobre Julia son un dardo brutal y directo a la que un día fue su gran amiga.

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