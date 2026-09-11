El presidente egipcio viaja a la India para participar en la cumbre de los BRICS

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El Cairo, 11 sep (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, viajó este viernes a Nueva Delhi para participar en la cumbre de los BRICS, en un contexto marcado por la guerra entre Irán y Estados Unidos, y su impacto en la estabilidad de los países de Oriente Medio.

"El presidente viaja hoy a Nueva Delhi para encabezar la delegación de Egipto en la 18.ª Cumbre de los BRICS, organizada por la India los días 12 y 13 de septiembre bajo el lema 'Construyendo resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad'", informó en un comunicado el portavoz de la Presidencia egipcia, Mohamed al Shenawy.

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El portavoz recordó que Egipto participa por tercer año consecutivo desde su ingreso en el bloque de los BRICS en enero de 2024.

"Está previsto que el presidente pronuncie el discurso durante la sesión a puerta cerrada de los líderes de los BRICS el 12 de septiembre, así como en la sesión ampliada con la participación de Estados miembros y socios el 13 de septiembre", añadió la nota.

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Asimismo, Al Sisi mantendrá reuniones bilaterales con varios líderes de los BRICS y altos funcionarios de organizaciones internacionales en el marco de la cumbre, señaló el portavoz sin especificar con quién.

La reunión de los BRICS llega con un contexto internacional especialmente tenso por la guerra entre Irán y Estados Unidos, la inestabilidad del comercio global y el intento del bloque de reforzar mecanismos propios de cooperación económica, financiera e institucional.

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Los BRICS celebrarán la primera reunión de líderes del grupo desde que, a finales de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, desatando un conflicto regional que sigue activo y que ha afectado a los mercados energéticos mundiales por las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

BRICS, que nació con Brasil, Rusia, la India y China, incorporó después a Sudáfrica y más recientemente a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. EFE