Rusia lanza oficialmente el sistema 5G en 16 ciudades

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Moscú, 11 sep (EFE).- Rusia lanzó oficialmente el sistema 5G, la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil en 16 ciudades del país, según informó este viernes el Ministerio de Desarrollo Digital, al anunciar ampliaciones de este servicio a otras 50 en lo que va de año.

"La comunicación 5G ha sido lanzada en Rusia. Por encargo del presidente, Vladímir Putin, por primera vez en Rusia fueron lanzadas las redes de telecomunicaciones comerciales de quinta generación", indicó la dependencia en Telegram.

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El ministerio especificó que "en la primera etapa los servicios 5G comenzaron a funcionar en 16 ciudades, cerca de 10 millones de personas tienen acceso al internet móvil de alta velocidad de quinta generación".

Según Desarrollo Digital, los servicios serán prestados por las principales cuatro compañías de telefonía móvil del país: Megafon, Beeline, T2 y MTS.

"El tráfico de internet móvil creció en más de tres veces en los últimos seis años, por ello el despliegue de 5G es especialmente importante para las grandes ciudades, donde es mayor la carga sobre las redes", aseveró el ministerio.

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En las ciudades de Moscú, San Petersburgo y Yekaterimburgo, los servicios de 5G serán prestados por el 'cuarteto' de compañías móviles, mientras que en el resto de las ciudades serán prestados por una o dos de las compañías.

"En un futuro muy próximo, los usuarios de dispositivos Android en estas ciudades podrán acceder a estos servicios. El acceso a 5G para los propietarios de iPhone dependerá de Apple, indicó la dependencia.

Añadió que la cobertura se ampliará progresivamente y "se están elaborando planes para lanzar esta tecnología en otras 50 ciudades para finales de 2026".

"En la fase inicial, el 5G operará en frecuencias LTE previamente asignadas a los operadores. Esto permitirá aumentar la capacidad de la red entre un 20 % y un 25 % en los próximos años. Asimismo, los operadores han recibido, sin coste alguno, partes iguales de nuevo espectro en la banda de 4,63 a 4,99 GHz; esto contribuye a mantener un alto nivel de competencia entre ellos y garantiza unas tarifas asequibles", concluyó el ministerio.EFE

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