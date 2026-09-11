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Muere atropellado un hombre de 79 años en la A-92 en Vélez-Rubio

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Un hombre de 79 años de edad ha fallecido tras ser arrollado a última hora de este jueves 10 de septiembre en la autovía A-92N en la localidad almeriense de Vélez-Rubio, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios conductores alertaron sobre las 22.08 horas de un atropello en el kilómetro 108 de la A-92N tras avisar al centro de coordinación de que un hombre transitaba por la carretera desorientado.

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Al lugar se desplazaron efectivos de Guardia Civil, Protección Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han certificado el fallecimiento del atropellado en el lugar y ha solicitado la activación del correspondiente protocolo judicial.

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