Vicepresidenta de Taiwán viaja a Italia sin previo aviso para asistir a foro democrático

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Pekín, 11 sep (EFE).- La vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, se encuentra en Italia para participar en un foro sobre libertad y democracia, en una visita a Europa que no fue anunciada con anterioridad y resulta poco habitual por parte de un alto dirigente taiwanés, informó este viernes el Ministerio de Exteriores isleño.

La dirigente ha viajado acompañada del titular de Exteriores, Lin Chia-Lung, a la isla italiana de Ventotene, donde el jueves comenzó la II Conferencia Europea por la Libertad y la Democracia, que se prolongará hasta mañana, sábado.

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Según la cartera diplomática, la Oficina Presidencial de Taiwán proporcionará detalles de la visita una vez que Hsiao esté de regreso, aunque el comunicado no precisa ni cuándo viajó ni cuándo volverá la vicepresidenta.

Esta confirmación llega después de que la vicepresidenta del Parlamento Europeo y principal promotora del evento en Ventotene, Pina Picierno, anunciara en el foro la llegada a Italia de Hsiao y defendiera en sus cuentas en redes sociales que "nadie puede dictar quién es recibido en suelo europeo, qué voces puedes escucharse o qué presencias deben ser ocultadas".

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La vicepresidenta taiwanesa ya estuvo en Europa en noviembre del año pasado, cuando intervino en la reunión anual de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC) en la sede del Parlamento Europeo (PE) y se convirtió en la primera dirigente de la isla en intervenir en la historia de esta institución.

Pekín calificó entonces a la IPAC de "organización financiada por múltiples entidades antichinas" y acusó a la alianza de "maliciosamente exagerar temas relacionados con China" y de servir como "herramienta del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante) taiwanés para apoyarse en potencias extranjeras y buscar relevancia", unas críticas a las que Bruselas optó por no responder.

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China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la "reunificación nacional", uno de los objetivos declarados del presidente, Xi Jinping.

El Gobierno de Taiwán, liderado desde 2016 por el PDP, una formación de tendencia soberanista, defiende que la isla ya es 'de facto' un país independiente y sostiene que su futuro sólo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes. EFE

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