Países Bajos lleva a Bruselas un plan para limitar el acceso de menores a redes sociales

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La Haya, 11 sep (EFE).- Países Bajos presentará a la Comisión Europea (CE) una serie de propuestas para proteger a los menores en redes sociales que incluyen una edad mínima común en la UE, mecanismos de verificación respetuosos con la privacidad y la obligación de que las plataformas demuestren que sus servicios son seguros para los niños.

"Mientras las redes sociales no protejan suficientemente a los niños frente a contenidos adictivos y perjudiciales, es necesaria una edad mínima", advirtió este viernes la secretaria de Estado neerlandesa de Economía Digital y Soberanía, Willemijn Aerdts, al anunciar, tras el Consejo de Ministros, que la iniciativa se trasladará a Bruselas con el respaldo también de España.

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Los dos países, señala el Gobierno neerlandés, quieren que el límite de edad se establezca mediante una normativa común para toda la Unión Europea, "para que los niños reciban la misma protección en todas partes", y con el menor número posible de excepciones nacionales.

España ya había planteado anteriormente otras iniciativas a la CE para proteger a los menores en internet, junto a países como Francia, Italia o Alemania.

"Tampoco aceptamos en el mundo físico que los productos destinados a los niños sean inseguros. En internet debe aplicarse la misma norma", defendió Aerdts, aunque no precisó qué edad concreta está sobre la mesa.

La propuesta incluye crear un marco europeo independiente para determinar si las redes sociales y otros servicios digitales son lo suficientemente seguros para los menores.

La responsabilidad de demostrarlo recaería en las propias plataformas y solo aquellas que acrediten que cumplen los estándares de seguridad podrían quedar exentas de la edad mínima.

El sistema podría tomar como referencia la Evaluación de Impacto sobre los Derechos del Niño desarrollada por Países Bajos y las normas de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la legislación europea que establece obligaciones para las plataformas digitales que operan en la UE.

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El Gobierno neerlandés considera que una regulación europea evitaría que cada país adopte límites diferentes para unos servicios que funcionan más allá de las fronteras nacionales, lo que podría generar confusión entre empresas, autoridades, padres y menores.

Uno de los principales retos de la propuesta es cómo comprobar la edad de los usuarios sin vulnerar su privacidad, y los dos países, añade el comunicado, quieren que cualquier mecanismo sea eficaz y respetuoso con los datos personales y que cualquier medida que se adopte sea necesaria y proporcionada.

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El Gobierno neerlandés considera que la verificación de edad es actualmente la mejor opción frente a otros sistemas como una estimación a partir de los rasgos físicos de una persona o confiar simplemente en la fecha de nacimiento introducida por el usuario.

Según la propuesta, el sistema debería limitarse a confirmar si una persona ha alcanzado la edad exigida, sin procesar otros datos personales.

El plan contempla asimismo impulsar en Europa servicios digitales alternativos diseñados para ser seguros para los niños, ya que, añade el comunicado, el objetivo "no es aislar los servicios digitales", sino hacerlos suficientemente seguros para que puedan ser utilizados por todos.

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Países Bajos también quiere que la Comisión incorpore de forma permanente la protección de los menores a sus conversaciones con países de fuera de la UE para promover servicios digitales más seguros y que los límites de edad puedan aplicarse de forma efectiva. EFE