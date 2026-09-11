El único partido pacifista ruso podrá participar por listas en una sola elección regional

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Moscú, 11 sep (EFE).- Yábloko, el único partido político ruso que se opone a la guerra en Ucrania, podrá participar por listas en una sola elección regional el próximo 20 de septiembre tras una nueva decisión judicial de anular su registro.

El tribunal regional de Tomsk (Siberia) aceptó la denuncia interpuesta por los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático de Rusia, que ya interpuso demandas similares en otras partes del país.

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Los argumentos son iguales a los planteados para excluir a Yábloko de otras elecciones, es decir, violación de los derechos de autor y de los reglamentos de financiación de la campaña electoral, informa el partido en su página web.

De esta forma, ya son siete las regiones en las que la formación liberal no podrá aspirar por listas de partidos a entrar en la Asamblea regional, desde Leningrado a Carelia, Pskov o Sverdlovsk. A día de hoy, los opositores sólo pueden concurrir por listas a las elecciones regionales de Nóvgorod.

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Sí puede acceder a esas cámaras por circunscripciones, donde cuenta aún con candidatos en seis regiones. Lo mismo ocurre con la Duma o cámara de diputados tras la exclusión de la lista federal de Yábloko.

El único partido opositor legal en este país denunció esta semana haber recibido "amenazas de muerte" para que sus miembros retiren sus candidaturas a las elecciones legislativas en el enclave báltico de Kaliningrado.

El líder de Yábloko, Nikolái Ribakov, se dirigió al Ministerio del Interior para que abra una investigación y "tome medidas para garantizar la seguridad de los candidatos".

Además, aproximadamente una veintena de candidatos de Yábloko por circunscripciones a la Duma federal han tenido que abandonar la carrera electoral en las últimas semanas tras ser acusados de extremismo, desprestigio de las Fuerzas Armadas u otras violaciones, que el partido considera políticamente motivadas.

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Con todo, Yábloko continúa su campaña a favor del cese de las hostilidades y el inicio de negociaciones en Ucrania con el lema 'Por la paz y libertad', lo que contrasta con el 'Todo por la Victoria' del partido del Kremlin, Rusia Unida.

De cara a las elecciones, el partido ha llamado a los partidarios de la paz a que voten por sus candidatos y allí donde no los haya, estropeen la papeleta, aduciendo que el resto de partidos políticos está a favor de la continuación de los combates.

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Según los sondeos del Centro Levada, un 59 % de los rusos aboga por el inicio de negociaciones de paz, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, insiste en proseguir las acciones militares hasta tomar, como mínimo, todo el Donbás.

La oposición en el exilio ha llamado abiertamente a los rusos a votar por los candidatos de Yábloko en aquellas circunscripciones en donde la Justicia aún les permite concurrir.EFE