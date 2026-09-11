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Analistas prevén que el BCE mantendrá los tipos en el 2,5 % hasta tercer trimestre de 2027

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Fráncfort (Alemania), 11 sep (EFE).- La mayoría de los analistas en política monetaria prevén que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá sus tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2,5 % hasta el tercer trimestre de 2027.

El BCE informó este viernes de que la mayoría de los analistas, a los que la entidad encuesta regularmente sobre sus expectativas, prevén un recorte de los tipos de interés en el cuarto trimestre de 2027, hasta el 2,25 %.

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El BCE realizó la encuesta entre el 24 y el 26 de agosto, antes de su reunión de política monetaria del 10 de septiembre, en la que subió los tipos de interés a los depósitos de los bancos hasta el 2,5 % porque "la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado" debido a la guerra en Oriente Medio.

Asimismo, los analistas prevén que la inflación se situará en el 3,2 % en el tercer trimestre y en el 3,3 % en el cuarto trimestre de este año, pero bajará el 3 % en el primer trimestre de 2027, al 2,4 % en el segundo trimestre de 2027, al 2,1 % en el tercer trimestre de 2027 y al 2 % en el cuarto trimestre de 2027.

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El BCE prevé una inflación general del 3 % este año, del 2,5 % en 2027 y del 2,1 % en 2028. EFE

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