Mueren dos personas en un ataque de Ucrania a Rusia en una de las noches de ataques más intensos de la guerra

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Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas este viernes a causa de un ataque con drones lanzado por Ucrania contra la región rusa de Tula, según han confirmado las autoridades, que han cifrado en cerca de 800 los aparatos interceptados en las últimas horas, en una de las noches más intensas de ataques ucranianos desde el estallido de la guerra en febrero de 2022.

El gobernador de Tula, Dimitri Miliaev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 26 drones en la región, si bien ha lamentado dos muertos y tres heridos en estos ataques. "El riesgo de ataques con drones permanece. Por favor, sigan vigilantes", ha pedido a los residentes.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha señalado que entre las 20.00 horas (hora local) del jueves y las 8.00 horas de este viernes, los sistemas de defensa han destruido 777 aparatos aéreos no tripulados disparados por las tropas ucranianas, que por ahora no se han pronunciado sobre los objetivos de estos ataques.

La cartera ha especificado que las interceptaciones han tenido lugar en las regiones de Briansk, Kursk, Bélgorod, Oriol, Kaluga, Vorónezh, Tula, Riazán, Lípetsk, Nizhni Nóvgorod, Saratov, Rostov, Samara, Perm, Mari El y Udmurtia, así como en aguas del mar Negro y el mar Caspio, y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

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