Líder de Los Verdes confirma que concurrirá a las elecciones al escaño que dejó Starmer

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El líder de los Verdes británicos, Zack Polanski, ha confirmado este viernes que se presentará a las elecciones parciales para ser por la circunscripción de Holborn y San Pancracio, en Londres, el escaño que abandona el ex primer ministro Keir Starmer.

"Me llena de alegría presentarme como candidato a las próximas elecciones para ser el diputado por Holborn y St Pancras. Hace veinte años, cuando me mudé por primera vez a Londres, Camden Town se convirtió en mi hogar. Y ¿saben qué? Podemos ganar estas elecciones", ha afirmado en un mensaje en redes sociales en el que confirma el paso adelante.

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Polanski ha incidido en que, si llega al Parlamento británico, trabajará para "reducir las facturas de todo el mundo", abogando por el control de los alquileres y la nacionalización de la red de aguas de Londres. También ha señalado que su política climática pasa por "dejar el petróleo y el gas bajo tierra".

Las elecciones llegan en un momento de auge de los verdes que cuentan con cinco representantes en Westminster, récord de la formación, que ha logrado aumentar su representación en los comicios locales y regionales del pasado mayo. En febrero lograron un importante triunfo en una circunscripción en el norte de Inglaterra, feudo histórico laborista.

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El pasado 1 de septiembre, Starmer anunció su renuncia al escaño como diputado del Partido Laborista para pasar a dedicarse enteramente a "asuntos internacionales". "Es el momento de dar un paso a un lado y centrarme en otros asuntos: asuntos internacionales que incluyen ámbitos como la defensa, la seguridad, el comercio y la tecnología en un mundo en constante cambio", afirmó el exdirigente.

Starmer dejó de ser primer ministro el pasado mes de julio en medio de la lucha interna laborista por cambiar de liderazgo ante la caída electoral y los errores cometidos por su Administración.