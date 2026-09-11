Salario, tiempo y cuidados: las razones detrás del empleo informal en México

Guardar

Ciudad de México, 11 de sep (EFE).- La estabilidad laboral, la duración de la jornada, los tiempos de traslado y la posibilidad de contar con mayor autonomía son algunos de los factores que los trabajadores consideran al momento de aceptar un empleo, de acuerdo con una investigación presentada en El Colegio de México, en un contexto en el que 34,1 millones de personas se encontraban en la informalidad laboral en julio de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestran que en ese periodo la informalidad laboral alcanzó al 56,2 % de la población ocupada, ligeramente por encima del 56,1 % registrado en el mismo mes de 2025. La población desocupada fue de 1,8 millones de personas, equivalente a una tasa de desocupación de 2,9 % de la Población Económicamente Activa (PEA), frente al 2,8 % registrado en julio de 2025.

PUBLICIDAD

El fenómeno fue analizado durante la Conferencia sobre Empleo y Formalidad de El Colegio de México, donde Mayara Félix, investigadora de la Universidad de Yale, planteó que el estudio de la informalidad ha prestado mayor atención a las decisiones y restricciones de las empresas que a los factores que los propios trabajadores valoran al elegir un empleo.

Durante la conferencia magistral The Labor Supply Side of Informality, Félix presentó los resultados de la investigación '¿Valoran los trabajadores tener un trabajo formal en México?', realizada a partir de alrededor de 5.500 observaciones mediante un experimento de elección discreta en las diez ciudades más grandes del país.

PUBLICIDAD

El estudio encontró que, además del salario y el acceso a la seguridad social, los trabajadores toman en cuenta condiciones como la estabilidad laboral, la duración de la jornada, los tiempos de traslado y la autonomía.

La investigación también encontró diferencias entre hombres y mujeres. En particular, las mujeres mostraron una mayor exigencia de compensación salarial para aceptar empleos de tiempo completo, un resultado que los investigadores relacionan con las responsabilidades de cuidado dentro de los hogares.

PUBLICIDAD

El factor de los cuidados también fue señalado por Ana Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quien sostuvo que las responsabilidades de cuidado no remunerado llevan a numerosas mujeres a buscar esquemas laborales flexibles y, en algunos casos, a permanecer en la informalidad.

Aguilar planteó la necesidad de crear mecanismos que permitan formalizar el trabajo de medio tiempo y señaló que alrededor de 4 millones de personas trabajan informalmente dentro de empresas formales en jornadas menores a tiempo completo.

El dato apunta a una de las particularidades del mercado laboral mexicano: la informalidad no se limita a quienes trabajan en negocios que operan fuera de la economía formal, sino que también puede presentarse dentro de empresas formalmente establecidas.

Los datos del INEGI muestran que 18.9 millones de personas trabajaron específicamente en el sector informal durante julio, equivalente al 31.1 % de la población ocupada. La proporción fue 1.2 puntos porcentuales superior a la registrada en julio de 2025.

PUBLICIDAD

Para Félix, esta diversidad de situaciones obliga a evitar una explicación basada exclusivamente en las decisiones individuales de los trabajadores.

La informalidad, sostuvo, está condicionada también por las habilidades y la productividad de las personas, la tecnología disponible, la regulación, los costos que enfrentan las empresas y las propias condiciones de los trabajadores.

David Kaplan, especialista de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló durante el encuentro que la informalidad puede presentarse entre trabajadores dependientes e independientes, dentro de unidades económicas informales y también al interior de empresas formalmente establecidas.

PUBLICIDAD

Por ello, planteó que las políticas para reducirla deben considerar instrumentos diferenciados en materia de protección social, impuestos y regulación laboral.

Otro elemento que está modificando las relaciones laborales es el crecimiento de las plataformas digitales.

Félix destacó que estas herramientas permiten nuevas modalidades para generar ingresos, organizar el tiempo y conectar a los trabajadores con distintos mercados laborales.

Sin embargo, advirtió que estas formas de trabajo deben analizarse dentro de un mercado laboral en transformación, en el que interactúan factores como la tecnología, la regulación, la productividad y las necesidades de los trabajadores.

La discusión llevó a los especialistas a plantear que no existe una única vía para reducir la informalidad, debido a la diversidad de circunstancias que enfrentan tanto trabajadores como empresas.

Sofía Ramírez Aguilar, directora de la asociación civil México, ¿Cómo Vamos?, resumió el desafío al señalar: “No tenemos una sola solución porque no es un solo problema”. EFE

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Levem para la elaboración de este contenido.