Irán anuncia una reunión con países del golfo Pérsico para tratar la navegación en Ormuz

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Teherán, 11 sep (EFE).- Irán anunció este viernes que el próximo lunes sostendrá una reunión con ocho estados ribereños del golfo Pérsico, para tratar el “establecimiento de rutas seguras” para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

La reunión se celebrará en territorio omaní con la presencia de Irán, Irak y otros países ribereños del golfo Pérsico, informó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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“Además de otras cuestiones regionales, también se debatirán los resultados de las negociaciones entre Irán y Omán sobre el establecimiento de rutas seguras para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz”, indicó Bagaei.

El diplomático no aclaró que países participarán, pero medios locales como Iran Nuance informaron de que se trata de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin y Omán.

Ese medio indicó, además, que al encuentro acudirán los ministros de Exteriores de cada país.

Irán anunció hace semanas que ha alcanzado un acuerdo con Omán para el establecimiento de un corredor para el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y su gestión por parte de los dos países, pero hasta ahora no ha entrado en vigor el plan.

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En los últimos días se ha producido un importante intercambio de ataques a petroleros por parte de Irán y Estados Unidos en su pulso por el control del estrecho de Ormuz.

Irán bloqueó del estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.

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La República Islámica además insiste en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente por transitar por el estrecho, algo a lo que Estados Unidos se opone. EFE