El alemán Zverev elimina por la vía rápida al ruso Kachanov y se mete en la final del US Open

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El tenista alemán Alexander Zverev se convirtió en el primer finalista masculino del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras derrotar este viernes al ruso Karen Kachanov en tres sets por 6-3, 7-6(7), 7-6(6) tras casi tres horas.

El de Hamburgo, primer cabeza de serie en Nueva York, optará así a su segundo 'grande' tras conquistar el pasado mes de junio el título en Roland Garros en lo que será su segunda final en Flushing Meadows tras la que perdió cuando parecía tenerla ganada en 2020 ante el austriaco Dominic Thiem. Su rival saldrá del duelo estadounidense entre Ben Shelton y Frances Tiafoe.

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Zverev, que en el US Open jugará la tercera final consecutiva de 'Grand Slam', no dio demasiadas opciones a Kachanov en un duelo marcado por la solidez de los servicios de ambos tenistas, que apenas concedieron opciones al resto y con tres roturas en total.

La primera de ellas fue clave para que el alemán se llevase el primer set y la segunda dio al germano una tempranera ventaja en el segundo. Kachanov la logró recuperar para igualar una manga que se decidió en el 'tie-break' a favor de Zverev por 9/7. El tercer parcial no ofreció ningún resquicio en los saques y otra 'muerte súbita' fue la juez, con Kachanov desperdiciando un valioso 4/1 para terminar despidiéndose del 'grande' neoyorquino.

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