Detenido el ex primer ministro de Georgia Giorgi Baramidze por traición tras unas declaraciones sobre Abjasia

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La Fiscalía General de Georgia ha anunciado este viernes la detención del ex primer ministro Giorgi Baramidze por un supuesto delito de alta traición, tras unas declaraciones en las que apuntó que las Fuerzas Armadas habían cometido crímenes de guerra durante el conflicto con Abjasia entre 1992 y 1993 y por las que se enfrenta a cuatro años de cárcel.

El fiscal general adjunto, Amiran Guluashvili, ha precisado en una rueda de prensa que el que fuera primer ministro interino en 2007 ha sido arrestado "por alta traición, en particular, bajo la acusación de sabotaje", un delito que conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión.

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Las autoridades han considerado que las declaraciones de Baramidze, del Movimiento Nacional Unido --la principal fuerza de la oposición de Georgia que defiende la integración del país en la Unión Europea--, "perjudicaron la reputación de las Fuerzas de Defensa de Georgia y menoscabaron el honor y la dignidad de los veteranos y militares caídos que participaron en la guerra de Abjasia".

En particular, la Fiscalía se refiere a la participación del exministro en un programa de televisión emitido el pasado julio en el que "Baramidze afirmó que en la etapa inicial del conflicto armado de 1992-1993 en Abjasia, las Fuerzas Armadas georgianas no tomaron prisioneros y los fusilaron en el acto, acusando así a estas de violar las normas del Derecho Internacional Humanitario y de cometer graves crímenes de guerra".

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El Ministerio Público considera que estas palabras "carecen de fundamento", son "fabricadas" y sirve para dañar los intereses estatales y nacionales de Georgia, su seguridad exterior, su capacidad de defensa y sus instituciones estatales".

"Dañaron la imagen internacional de Georgia y crearon riesgos legales y políticos para (...) el uso de campañas de desinformación y procedimientos legales contra Georgia en instancias internacionales (...) Pusieron en peligro el proceso de reconciliación y reconstrucción de la confianza con la población afectada por el conflicto, socavaron la política de mantenimiento de la paz y desocupación de Georgia", ha agregado.

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Abjasia está situada en el norte de Georgia en la frontera con Rusia. Tras la desintegración de la Unión Soviética y la independencia de Georgia, la región rechazó ntegrarse en este país y proclamó su autonomía --como ocurrió con Osetia del Sur-- que no fue aceptada por Tiflis.

La tensión acabó desembocando en un conflicto armado entre las fuerzas separatistas -r-respaldadas por Moscú-- y el Ejército de Georgia y se saldó con más de 10.000 víctimas mortales y el desplazamiento de 300.000 georgianos que vivían en Absajia.