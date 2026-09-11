Guardar

GRUPO PEGASUS ENTRA A MÉXICO CON LA ADQUISICIÓN DE VILLAZUL Y LANZA SU PLATAFORMA DE SENIOR LIVING

PR Newswire

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de septiembre del 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de septiembre del 2026 /PRNewswire/ -- Grupo Pegasus, una firma de inversión con una sólida y larga trayectoria de inversiones exitosas en Latinoamérica, anunció su entrada en México mediante la adquisición de Villazul, residencia para adultos mayores en la Ciudad de México, adquirida a un grupo internacional especializado en servicios de salud, cuidado y atención a personas mayores, listado en Euronext Paris. La transacción representa la primera inversión directa de la firma en el país y el punto de partida de una plataforma enfocada en adquirir, desarrollar y operar activos de Senior Living en México.

PUBLICIDAD

Como parte de su entrada al país, Grupo Pegasus establecerá oficinas en la Ciudad de México, que se sumarán a sus oficinas regionales en Bogotá y Buenos Aires. Juanmari Molina se integra a Grupo Pegasus como socio y liderará la estrategia de inversión y expansión de la firma en México.

La inversión se realizó a través de Mexico Senior Living Management ("MSLM"), plataforma creada por Grupo Pegasus con el objetivo de consolidar un portafolio institucional de residencias para adultos mayores en las principales ciudades del país. La plataforma tiene como objetivo alcanzar más de 2,000 habitaciones durante la próxima década.

PUBLICIDAD

Villazul cuenta con 120 unidades y ofrece servicios de vida independiente, vida asistida y cuidado especializado. Fue la primera residencia de escala institucional en el país y cuenta con trayectoria operativa consolidada, convirtiéndose en el primer activo de la plataforma de Grupo Pegasus en México.

"México tiene una combinación muy atractiva de tendencias demográficas, crecimiento de la demanda y una oferta institucional todavía muy limitada. Vemos una oportunidad enorme para construir una plataforma de Senior Living de escala, con estándares institucionales y, sobre todo, con un enfoque muy fuerte en la calidad de vida y atención de nuestros residentes" , señaló Juanmari Molina.

PUBLICIDAD

Pegasus apuesta por un nicho desatendido, con oferta institucional limitada y demanda estructural creciente por cambios en la dinámica familiar, mayor participación laboral femenina y mayor esperanza de vida. México cuenta con más de 4.2 millones de personas de 75 años o más, además de una creciente población de expatriados estadounidenses que encuentran en México una alternativa más accesible frente al alto costo del Senior Living en Estados Unidos.

La adquisición fue financiada con capital aportado por inversionistas institucionales y family offices de EE.UU., Latinoamérica y Europa, así como mediante un financiamiento de largo plazo otorgado por Banca Mifel.

La estrategia de MSLM contempla la adquisición de residencias existentes, así como el desarrollo y conversión de nuevos activos en mercados con dinámicas demográficas favorables. La plataforma se encuentra evaluando oportunidades en distintas ciudades del país y espera continuar desplegando capital durante los próximos años.

PUBLICIDAD

"Nuestra estrategia en México busca apalancar el éxito y la experiencia que hemos desarrollado en Colombia, donde nuestra plataforma de Senior Living, a través de las marcas Calucé y Habitat, cuenta con 820 habitaciones y se ha consolidado como la más grande del país. Creemos que ese conocimiento operativo, combinado con capital institucional y una necesidad estructural creciente, nos da una base sólida para construir una plataforma líder también en México", comentó Hernando Forero, socio de Grupo Pegasus.

La adquisición de Villazul marca el inicio de una estrategia de largo plazo para construir uno de los principales propietarios y operadores de Senior Living en México. MSLM busca combinar capital institucional con mejores prácticas de gobierno corporativo, operación, tecnología, atención clínica y experiencia del residente, aprovechando la experiencia regional de Grupo Pegasus para desarrollar una red de activos institucionales que atienda las necesidades de una población adulta mayor en rápido crecimiento.

PUBLICIDAD

Grupo Pegasus fue asesorado por GTO Healthcare, Pérez-Llorca, Anker Abogados, Alvarez & Marsal y Diaz Rivera, Lalieu, Rosas ("DLR").

Acerca de Grupo Pegasus

Pegasus es una firma de Capital Privado que desarrolla, gestiona e invierte en compañías en Latinoamérica. Su objetivo es contribuir a la creación de valor y a un mayor bienestar en la sociedad, con un enfoque responsable en los entornos sociales y ambientales en los que opera.

PUBLICIDAD

Con experiencia local e internacional, Grupo Pegasus ha invertido más de USD 1,000 millones desde su fundación en 2000. Sus actividades abarcan diversos sectores, incluyendo salud, turismo, inmobiliario, comercio minorista, servicios financieros, agroindustria y tecnología.

Las compañías gestionadas por Grupo Pegasus generan miles de empleos directos e indirectos y mantienen operaciones en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia, México, Perú, Ecuador y Estados Unidos.

www.grupo-pegasus.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3008985/LOGO_PEGASUS.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/grupo-pegasus-entra-a-mexico-con-la-adquisicion-de-villazul-y-lanza-su-plataforma-de-senior-living-302876716.html

FUENTE Grupo Pegasus