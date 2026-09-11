La Fiscalía de Perú investiga el reclutamiento de más de 300 peruanos por parte de Rusia

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Lima, 11 sep (EFE).- La Fiscalía de Perú mantiene abiertos 22 expedientes con más de 300 peruanos reclutados por Rusia presuntamente bajo engaños para ser enviados al frente de su guerra contra Ucrania, según informó el Ministerio Público en un comunicado.

La fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, mantuvo este viernes una reunión con familiares de las víctimas para detallar los avances en las investigaciones.

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Una carpeta fiscal contiene los casos de 202 agraviados y está a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, mientras que el 21 carpetas restantes están en manos de Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.

Los casos están repartidos en diferentes zonas del país, entre ellas la capital Lima y la vecina provincia portuaria del Callao, la norteña región costera de La Libertad y las andinas Huánuco y Cusco, situadas en el centro y sur del país, respectivamente.

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La exposición a cargo de las fiscales provinciales Irene Mercado Zavala y Luisa Quispe Asmat permitió presentar a los familiares un balance de los mismos y de las principales diligencias desarrolladas en coordinación con la policía especializada de trata de personas.

Como parte de los acuerdos a los que llegaron con los familiares de las víctimas, figura el intercambio activo de información con los representantes del Ministerio Público.

La semana pasada, la Policía peruana detuvo a un hombre denunciado por haber presuntamente captado y facilitado el traslado de un peruano a Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania.

En agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reconoció que al menos 459 peruanos han sido captados por Rusia para, aparentemente bajo engaños, ser reclutados y enviados al frente de guerra.

La misma Cancillería peruana reportó que al menos once fallecieron tras haber viajado a Rusia, mientras que 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania. EFE