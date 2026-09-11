Se registra un sismo de magnitud 6,6 en el mar de Java frente a Yakarta, Indonesia

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Redacción Internacional, 12 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 6,6 se registró este sábado en el mar de Java, con el epicentro a unos 125 kilómetros de la costa de Yakarta, la capital de Indonesia, y a 358,6 kilómetros de profundidad, según la información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

No se ha activado la alerta de tsunami y, según los reportes preliminares, no se esperan grandes afectaciones en tierra.

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Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 sismos, la mayoría de magnitud moderada.

El pasado 15 de agosto, un temblor de magnitud 7,7 sacudió la costa de la isla de Flores, en el este del archipiélago indonesio, provocando al menos 68 víctimas mortales y 213 heridos, además de miles de desplazados. EFE

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