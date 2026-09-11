Aitana y Plex se dan un baño de masas en Barcelona

01/08/2025 Aitana y Plex Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/8/2025 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD YOUTUBE YOSOYPLEX

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En uno de los momentos más dulces de su vida, Aitana acaba de conseguir un nuevo hito en su carrera al agotar las entradas en los cuatro conciertos que ha ofrecido en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 4, 5, 7 y 8 de septiembre. Y como no podía ser de otra manera a pesar de que su ausencia en el primero de los shows activó las alarmas entre sus seguidores, Plex ha estado a su lado, confirmando que su relación continúa viento en popa a toda vela después de año y medio juntos.

Después de disfrutar de unas exóticas vacaciones en Tailandia en las que, 'celoso' después de que un joven piropease a la artista diciéndole que era "muy guapa" antes de lanzarse por una tirolina, el youtuber dejó a todos sin palabras al llamar a su novia "my wife" ("mi mujer") -en un vídeo que él mismo ha compartido en sus redes- la pareja ha reaparecido de lo más cómplice en la ciudad condal este miércoles, cuando presumiendo de lo enamorados que están han abandonado el exclusivo hotel en el que se han alojado en los últimos días para poner rumbo a Madrid, donde la cantante de 'Superestrella' actuará en el Movistar Arena los próximos 11, 12, 14 y 15 de septiembre antes de comenzar su gira por América.

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Sorprendidos por una pequeña legión de fans que aguardaban pacientemente, Aitana y Plex se han mostrado de lo más cercanos y cariñosos, y entre sonrisas y gestos amables se han detenido para hacerse selfies y firmar autógrafos. Un momento en el que el de Toro ha confesado orgulloso que los shows de su chica en su tierra natal le han parecido "increíbles" antes de dirigirse al monovolumen para esperar a que la triunfita -algo agobiaga al ver que algunas chicas lloraban de emoción al verla- terminase e atender a sus incondicionales.

Radiante, la artista ha presumido de cuerpo con un ajustado conjunto en color topo formado por un top de pronunciado escote halter, y pantalón acampanado con una sobre minifalda, completando su look con un bolso de piel negro de asa corta y su larga melena -con su icónico flequillo- suelta.

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