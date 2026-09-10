Las reservas internacionales netas de El Salvador crecen un 14,67 % en 2026

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San Salvador, 10 sep (EFE).- Las reservas internacionales netas de El Salvador acumularon 5.142,45 millones de dólares en ocho meses de 2026, un 14,67 % más que al cierre de 2025, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) consultados este jueves.

Los datos oficiales apuntan que las reservas netas crecieron 657,96 millones de dólares, respecto a los 4.484,49 millones computados en diciembre de 2025.

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En enero, estas reservas cayeron 2,48 millones; en febrero se elevaron en 50,07 millones y 99,48 millones de dólares fue el aumento en marzo; mientras que en abril crecieron en 474,57 millones y cayeron 87,17 millones en mayo.

Para junio, las reservas netas repuntaron en 148,47 millones, para julio cayeron en 69,6 millones y en agosto sumaron 44,62 millones de dólares.

Del total de las reservas acumuladas, 4.856,48 millones de dólares corresponden a la reserva de moneda extranjera, de acuerdo con los datos del BCR, y 307,54 millones son en oro, que han crecido el 22,86 % respecto a los 250,31 millones de dólares que representaban en diciembre de 2025.

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Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales de un país están constituidas por aquellos activos externos a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos.

El Salvador y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron un acuerdo por 1.400 millones de dólares, que incluye medidas relacionadas con las reservas.

La institución financiera internacional ha señalado que ese acuerdo tiene por objeto "reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas".EFE