Chile llama a nuevo portero y juveniles del extranjero ante Canadá, EE.UU. y México

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Santiago de Chile, 10 sep (EFE).- El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, anunció este jueves una nómina de 27 jugadores en la que destaca un nuevo portero y tres juveniles del extranjero como invitados para enfrentar los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México, a disputarse entre finales de septiembre e inicios de octubre.

En la convocatoria destaca el guardameta de 20 años Christian Bravo, que juega en el Huachipato de la liga chilena, y ha destacado por su desempeño recibiendo elogios del ex capitán chileno y ex portero Claudio Bravo y del caboverdiano 'Vozinha', que jugando con Colo Colo lo enfrentó el pasado domingo.

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El entrenador de La Roja también sorprendió con la inclusión de tres futbolistas en calidad de invitados, se trata de los juveniles que se encuentran en clubes del extranjero y que ya han tenido citaciones en selecciones menores como el defensa Thomas Couloumbe, que está en el RCD Espanyol de la liga española, el volante Jetzen López del portugués SC Braga y el delantero Zidane Yáñez del Huntsville City de Estados Unidos.

Córdova citó a los internacionales habituales de las últimas listas, incluyendo al atacante Darío Osorio, quien recientemente fichó con el inglés Crystal Palace, mientras que dejó fuera al defensa Guillermo Maripán del brasileño Internacional, que enfrenta problemas legales en Chile acusado de difundir imágenes de carácter sexual y su citación a tribunales coincide con las fechas.

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Los encuentros forman parte del proceso de renovación que adelanta el técnico Córdova, antes de que la Federación chilena elija a un nuevo seleccionador tras las elecciones del organismo en noviembre próximo, y de cara a las próximas eliminatorias al Mundial 2030 y la Copa América 2028.

Chile jugará todos los encuentros como visitante, frente a Canadá lo hará el próximo 26 de septiembre en Toronto y tres días después enfrentará a Estados Unidos en Misuri. La gira termina ante México, el 6 de octubre, en Los Ángeles, California.

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– Lista de convocados:

Porteros: Lawrence Vigouroux (Swansea City-WAL),Brayan Cortés (Argentinos Jrs.-ARG)

Christian Bravo (Huachipato-CHI)

Defensas: Gabriel Suazo (Sevilla-ESP), Benjamín Kuscevic (Toronto-CAN), Paulo Díaz (Atlanta United-EE.UU.), Francisco Salinas (Coquimbo Unido-CHI), Felipe Faúndez (O'Higgins-CHI), Marcelo Morales (U. de Chile-CHI), Jonathan Villagra, Diego Ulloa y Iván Román (Colo Colo-CHI).

Mediocampistas: César Pérez (Defensa y Justicia-ARG), Rodrigo Echeverría (León-MEX), Matías Sepúlveda (Lanús-ARG), Felipe Loyola (Pisa-ITA), Vicente Pizarro (Rosario Central-ARG), Marcelino Núñez (Ipswich Town-ING), Agustín Arce (U. de Chile-CHI), Leandro Hernández y Felipe Méndez (Colo Colo-CHI).

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Dínamo de Moscú-RUS), Darío Osorio (Crystal Palace-ING), Gonzalo Tapia (Columbus Crew-EE.UU.), Ben Brereton (Sheffield United-ING), Nils Reichmuth (FC Thun-SUI), Lucas Cepeda (Elche-ESP). EFE