La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,50 %

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Buenos Aires, 10 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una subida del 1,50 %, hasta las 3.157.852,24 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 1,69 %, a 137.379.020 puntos.

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Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Cresud (+6,3 %) y Telecom Argentina (+4,3 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Ternium (-3,4 %) y Banco de Valores (-1,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajas de hasta 1,4 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina se mantuvo a 491 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.535 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en la plaza mayorista bajó 1,50 pesos a 1.512 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió cinco unidades hasta 1.540 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,4 %, a 1.598,02 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,3 %, a 1.536,39 pesos por unidad. EFE

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