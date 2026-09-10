Accidente de bus escolar en Colombia deja dos muertos y 35 estudiantes heridos

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Bogotá, 10 sep (EFE).- Una estudiante y el conductor de un autobús escolar fallecieron en un accidente de tráfico en el municipio de Morroa, en el departamento de Sucre (norte de Colombia), en el que además resultaron afectados 35 alumnos, informó este jueves el Ministerio de Educación.

El accidente ocurrió en la tarde del miércoles cuando los estudiantes de la Institución Educativa Cristóbal Colón regresaban a sus hogares tras finalizar la jornada escolar.

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"El bus impactó con una volqueta (camión de carga) que venía en la vía cargada de material", expresó la gobernadora de Sucre, Lucy García, en un video divulgado en redes sociales.

Según informó el Ministerio de Educación en un comunicado, la entidad departamental en activó su plan de atención y trasladó a los estudiantes heridos a los centros de salud más cercanos.

Uno de los menores, de 13 años, fue remitido a otra clínica porque presentó un politraumatismo craneoencefálico moderado y una fractura de fémur derecho completa, pero las autoridades no reportan otras víctimas mortales.

Según el rector de la Institución Educativa Cristóbal Colón, Alfredo Samur Chamorro, 18 estudiantes fueron dados de alta el mismo día del accidente, mientras que dos permanecen en una unidad de cuidados intensivos (UCI), aunque están fuera de peligro, y otros diez continúan hospitalizados en observación sin lesiones graves. EFE

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