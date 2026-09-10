La campaña #NiCulpaNiSilencio alerta de que al menos seis personas quedan afectadas por cada suicidio

Guardar

La Federación Salud Mental Región de Murcia se ha sumado a la campaña #NiCulpaNiSilencio, impulsada por la Confederación Salud Mental España con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este jueves 10 de septiembre, con el objetivo de visibilizar el duelo tras el fallecimiento por suicidio de un ser querido y contribuir a romper el silencio y el estigma que lo rodean, según ha informado la propia federación.

La campaña pone el foco en las emociones que pueden acompañar este tipo de duelo, como la culpa, la vergüenza, la rabia y las preguntas sobre lo ocurrido. Según la Confederación Salud Mental España, se estima que por cada suicidio al menos seis personas quedan profundamente afectadas por la pérdida.

PUBLICIDAD

La iniciativa, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pretende contribuir a paliar la culpa y la vergüenza que pueden acompañar a familiares, amistades y personas del entorno de quien ha fallecido por suicidio, así como favorecer que puedan expresar sus emociones y recibir apoyo.

Los últimos datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que en 2024 se produjeron 3.953 fallecimientos por suicidio en España, 2.902 hombres y 1.051 mujeres, lo que supone un descenso del 3,9% respecto a 2023. Se trata del segundo año consecutivo de descenso, aunque el suicidio continúa siendo la segunda causa de muerte externa, por detrás de las caídas accidentales.

PUBLICIDAD

En la Región de Murcia, las entidades del movimiento asociativo de Salud Mental desarrollan actuaciones relacionadas con la prevención y el acompañamiento de las conductas suicidas. Entre ellas se encuentra ÁPICES Salud Mental Cartagena, que cuenta con un programa de mediación comunitaria al que llegan personas derivadas desde el hospital tras un intento de suicidio, además de familiares y usuarios que buscan ayuda después de haber expresado ideas de suicidio.

La psicóloga responsable del programa, Eva Guillamón, explica que una de las primeras intervenciones consiste en realizar un análisis global de la situación de cada persona para identificar factores económicos, sociales, familiares o psicológicos relacionados con su malestar.

A partir de este análisis, el equipo trata de conectar a la persona con los recursos y apoyos disponibles, además de proporcionarle un espacio de escucha y apoyo emocional. "Cuando una persona piensa en quitarse la vida, muchas veces no quiere morir; lo que quiere es dejar de sufrir", señala Guillamón, quien explica que el trabajo consiste en identificar los factores que afectan a la persona e intentar abordarlos mediante los recursos disponibles.

PUBLICIDAD