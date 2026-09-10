Irán carga contra el OIEA por llevar por primera vez en 20 años su programa nuclear ante el Consejo de Seguridad

Guardar

Las autoridades de Irán han criticado la resolución aprobada el miércoles por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) para llevar por primera vez en dos décadas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el programa nuclear de Teherán, que ha denunciado el "doble rasero" en torno al caso en pleno conflicto por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, ha criticado la votación del texto, propuesto por Estados Unidos y los países del E3 --Reino Unido, Francia y Alemania--, antes de resaltar que el documento fue planteado "por los que poseen bombas atómicas, los responsables del ataque contra Hiroshima y los que violan el acuerdo Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC)", nombre oficial del acuerdo nuclear alcanzado en 2015, del que Washington se retiró unilateralmente en 2018.

PUBLICIDAD

Así, ha manifestado en redes sociales que este hecho "es un símbolo del doble rasero en el mundo actual". "Los que amenazan a nuestra infraestructura y nuestra civilización no tienen legitimidad para juzgar. La nación iraní permanece firme en sus derechos legales y en su estrategia para una energía nuclear pacífica", ha apostillado.

El viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Qaribabadi, ha criticado igualmente el paso de la Junta de Gobernadores del OIEA, cargando nuevamente contra Estados Unidos por su ofensiva y por usar el impacto de la misma sobre el programa nuclear iraní para impulsar textos condenatorios contra Teherán.

PUBLICIDAD

"Atacan las instalaciones nucleares de Irán bajo salvaguardias, interrumpen el curso normal de verificación y luego utilizan esa misma interrupción como pretexto para emitir resoluciones en la Junta de Gobernadores", ha dicho.

"Con estas maniobras no podrán compensar el fracaso de sus políticas y acciones, ni podrán lograr nada en el Consejo de Seguridad (de la ONU)", ha remarcado Qaribabadi a través de un breve mensaje publicado en redes sociales.

UNA RESOLUCIÓN "POLÍTICA"

En esta línea, la misión de Irán ante los organismos de Naciones Unidas en Viena ha lamentado que "una vez más, una resolución política sobre Irán ha sido aprobada sin consenso por el OIEA", después de las críticas expresadas por Rusia, China e Irán sobre el contenido del texto presentado por Estados Unidos y el E3.

PUBLICIDAD

"Esto sigue una tendencia reveladora y facilita una mayor erosión y el colapso definitivo del régimen de no proliferación en su conjunto. La situación actual se ha generado únicamente debido a los actos criminales de agresión perpetrados por Estados Unidos y el régimen israelí", ha manifestado.

La misión ha recalcado que "el objetivo ilusorio de Estados Unidos de obligar a la gran nación iraní a 'rendirse' y de expoliar su petróleo jamás se materializará", antes de afirmar que "a pesar de dos años de guerra total librada por el propio Estados Unidos, junto con todos sus aliados, socios y agentes interpuestos, ese objetivo perverso no se logró ni se logrará jamás".

PUBLICIDAD

"Nunca podrán revertir esa derrota mediante la adopción de una resolución sesgada en el OIEA. En el pasado, resoluciones similares de la Junta de Gobernadores del OIEA elogiaban una 'solución diplomática', pero Washington recurría casi de inmediato al uso ilegal de la fuerza", ha recordado.

En este sentido, ha acusado a Estados Unidos de "ignorar todos los esfuerzos por alcanzar una solución diplomática" y bombardear "instalaciones nucleares pacíficas" y otros objetivos civiles, "violando principios fundamentales del Derecho Internacional", en sus ofensivas junto a Israel en junio de 2025 y febrero de 2026.

PUBLICIDAD

LA APROBACIÓN DEL TEXTO

La resolución aprobada por el organismo sostiene que Irán aún no ha dado "explicaciones técnicas creíbles sobre la presencia de partículas de uranio de origen antropogénico en instalaciones no declaradas" y que debe "satisfacer sus obligaciones" bajo el Acuerdo de Salvaguardas del Tratado de No Proliferación (TNP), del que Teherán es parte.

PUBLICIDAD

El texto reclama a las autoridades iraníes que "cooperen totalmente" con el OIEA, incluido "garantizar acceso inmediato y sin restricciones a todas las ubicaciones requeridas, equipamiento y documentación", después de que Teherán haya impedido estas acciones argumentando violaciones de sus derechos como firmante del TNP a raíz de las citadas ofensivas.

El documento subraya también que esta "falta de información sobre materiales nucleares, incluido el material almacenado enriquecido hasta el 60%", supone "graves preocupaciones a nivel de proliferación", motivo por el que reclama al director general del OIEA, Rafael Grossi, que eleve este documento y las resoluciones previas al Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU.

PUBLICIDAD

La votación se saldó con 23 apoyos, ocho abstenciones y tres votos en contra --China, Rusia y Níger-- en la Junta de Gobernadores del OIEA, integrada por 35 países. De ellos, China y Rusia tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad, lo que reduce las expectativas de que el organismo apruebe algún tipo de medida contra Irán a partir de este documento,

La posibilidad de aprobar una resolución en este sentido se lleva barajando desde junio de 2025, cuando la Junta de Gobernadores del OIEA declaró a Irán en incumplimiento de sus obligaciones de no proliferación por su falta de cooperación, tras lo que Israel lanzó un día después una ofensiva sorpresa contra el país tomando este hecho como justificación.

PUBLICIDAD

Estados Unidos se sumó días después a la ofensiva con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes, un hecho criticado duramente por Irán, que recordó que en el momento en el que Israel lanzó su ofensiva Washington y Teherán se encontraban negociando para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

A pesar de que las partes alcanzaron un alto el fuego y retomaron posteriormente las negociaciones para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear que reemplace al de 2015, vaciado de contenido tras la retirada de Washington del mismo en 2018, Israel y Estados Unidos lanzaron de nuevo una ofensiva por sorpresa contra Irán el 28 de febrero, sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo de paz.