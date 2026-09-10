Agencias

Fuerzas gubernamentales yemeníes se retiran hacia el sur de la estratégica ciudad de Moca

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Saná, 10 sep (EFE).- Las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente se retiraron de la estratégica ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo, hacia el sur, ante el avance de las tropas de los rebeldes chiíes hutíes, respaldados por Irán, según testigos en la zona costera (oeste) contactados por EFE.

El repliegue de las tropas gubernamentales, de confirmarse por fuentes militares, representaría el avance más importante de los hutíes en años hacia el estrecho de Bab el Mandeb, en la boca del mar Rojo, después de que los insurgentes tomaran el control en las últimas horas de toda la provincia de Al Hudeida, ubicada hacia el norte de Moca. EFE

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