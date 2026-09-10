Un miembro del Banco de Japón adelanta que la entidad subirá los tipos en su próxima reunión

Guardar

Kazuhito Masu, miembro del Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón, ha anticipado a poco más de una semana de su reunión de política monetaria que la entidad nipona acometerá una subida de los tipos de interés aduciendo que la inflación se encuentra en niveles elevados.

"Seguiremos elevando el tipo de interés oficial y ajustando el grado de flexibilización monetaria", ha sostenido Kazuhito Masu, miembro del banco central japonés, según recoge la agencia de noticias Kyodo.

PUBLICIDAD

Masu ha argumentado que los últimos datos de inflación subyacente se acercan bastante al límite del 2%, con lo que ha resaltado la importancia de endurecer la política monetaria para controlar la tendencia al alza de los precios.

"El mundo entero está en modo de subida de tipos de interés en respuesta a la situación en Irán", ha destacado para añadir que Japón "corre el riesgo de verse obligado a subir rápidamente los tipos de interés si la inflación se acelera".

PUBLICIDAD

El Banco de Japón decidió aumentar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia en junio, pasando a ser del 1%, en lo que supuso la primera subida de la tasa a la facilidad de depósito en seis meses, hasta alcanzar su mayor nivel desde 1995. En su última reunión del finales del mes de julio, la entidad optó por no modificar los tipos de interés.

La tasa de inflación de Japón se sitúo en el 1,9% en agosto, tras subir una décima respecto al mes anterior, a punto de rebasar la barrera del 2%.

Asimismo, la situación del yen, que experimentó en los últimos meses una fuerte apreciación del yen frente al dólar, aunque ha conseguido estabilizarse recientemente, también apoya la idea de un incremento de los tipos de interés. De hecho, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ya deslizó el rumbo que tomaría el Banco de Japón para controlar el mercado de divisas.

PUBLICIDAD