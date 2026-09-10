Cayetano Rivera da su versión y revela el origen de su desencuentro con su hermano Fran

01/02/2024 Cayetano y Francisco Rivera. Francisco Rivera se sentaba este lunes en el plató de 'Y ahora Sonsoles' 48 horas después de la sonada ausencia de Cayetano Rivera en la tradicional corrida Goyesca de Ronda y, aunque incómodo y dejando claro que no quería hablar de su hermano a pesar de los insistentes rumores de distanciamiento por su decisión de no incluir al novio de Tamara Gorro en el cartel del festejo a pesar de que él se lo habría pedido para cortarse definitivamente la coleta en la localidad malagueña un año después de su retirada de los ruedos, no dudaba en negar que le hubiese pedido torear en Ronda. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Francisco Rivera se sentaba este lunes en el plató de 'Y ahora Sonsoles' 48 horas después de la sonada ausencia de Cayetano Rivera en la tradicional corrida Goyesca de Ronda y, aunque incómodo y dejando claro que no quería hablar de su hermano a pesar de los insistentes rumores de distanciamiento por su decisión de no incluir al novio de Tamara Gorro en el cartel del festejo a pesar de que él se lo habría pedido para cortarse definitivamente la coleta en la localidad malagueña un año después de su retirada de los ruedos, no dudaba en negar que le hubiese pedido torear en Ronda.

"Dais por sentado que hay algo que arreglar y a lo mejor no hay nada que arreglar. No compensa hablar de ciertas cosas, pero Cayetano no estuvo porque se retiró el año pasado. Un torero no es un cantante, habláis de las cosas sin saber. ¿Tú sabes lo que es ponerse delante de un toro? Es una responsabilidad y un trabajo y un esfuerzo increíbles. Tú no te puedes retirar hoy y decir dentro de diez meses 'voy a torear una corrida de toros en donde sea" sentenciaba, dejando así entrever que su hermano no estaría preparado físicamente.

PUBLICIDAD

Unas declaraciones a las que Cayetano reaccionaba compartiendo un impactante vídeo en redes sociales presumiendo de su espectacular forma física, ejecutando a la perfección sin camiseta -dejando a la vista su trabajada anatomía fruto de largas horas de entrenamiento- una complicada postura de yoga. Unas imágenes que acompañaba de una canción de lo más reveladora, 'Silence', como respuesta a Fran sin necesidad de palabras.

Pero la controversia no se acaba aquí, ya que este miércoles el programa 'Y ahora Sonsoles' ha revelado la versión del exmarido de Eva González sobre su ausencia en la Goyesca. Como ha comentado Pilar Vidal tras hablar con el torero, Cayetano le habría transmitido a su hermano en noviembre de 2025, durante el bautizo de su tercer hijo en común con Lourdes Montes, Nicolás, su deseo de torear en Ronda por última vez, proponiéndole que hiciesen un mano a mano los dos. Fran le habría comentado que él no estaba preparado y la cosa se habría quedado ahí.

PUBLICIDAD

Meses después, cuando se hizo público el cartel de la corrida, el hijo mediano de Carmen Ordóñez se enteró de que su hermano no había contado con él, y de ahí su enfado ya que su sueño era dar una última vuelta al ruedo con su hijo Cayetano (8) en un lugar tan emblemático para su familia, a pesar de que como ha dejado claro a la periodista "yo estaba preparado este año para cortarme la coleta".

Paloma García ha desvelado la versión de Francisco, que dista mucho de la del novio de Tamara Gorro. Según él, la conversación se produjo en un ambiente distentido y de fiesta y, si de verdad su hermano hubiese querido torear en la Goyesca -asegurando que nunca más volvieron a retomar el tema- tendría que haberle transmitido una "propuesta más formal ya que hay que hablar de contratación, de dinero...", motivo por el que no se planteó incluirlo en el cartel. Y si en su entrevista en el programa el pasado lunes no hizo pública esta información fue para proteger a Cayetano al parecerle un asunto "íntimo y privado".

PUBLICIDAD