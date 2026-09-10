Igualdad anuncia la convocatoria de los Premios de Periodismo Soledad Gallego-Díaz dotados con 8.000 euros

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El Instituto de las Mujeres convocará en los próximos días la primera edición de los Premios de Periodismo Soledad Gallego-Díaz para reconocer los trabajos periodísticos comprometidos con la igualdad. Estos premios incluyen una Mención Especial Lilí Álvarez, destinada a premiar aquellos trabajos periodísticos que defiendan la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y den visibilidad al deporte femenino en España.

El Instituto de las Mujeres ha recordado que Soledad Gallego-Díaz ha sido una de las periodistas que más ha contribuido al periodismo español. "Su rigor, independencia y compromiso con los valores democráticos la convirtieron en una de las figuras más relevantes de la profesión y en un referente para muchas generaciones", ha argumentado el Ministerio. Además, ha recordado su nombramiento como primera mujer directora de El País que "supuso un hito de enorme relevancia para el periodismo actual y para el avance de las mujeres en los espacios de liderazgo y toma de decisiones".

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Los premios tendrán las siguientes categorías: Periodismo escrito, para trabajos de carácter textual publicados tanto en medios impresos como digitales; Fotoperiodismo, para fotorreportajes y fotografías realizadas para ilustrar noticias y reportajes en medios impresos o digitales; Periodismo audiovisual, para videorreportajes y otros trabajos realizados para televisión y/o internet; Periodismo radiofónico, para trabajos difundidos en radio y podcast y una Mención especial 'Premio Lilí Álvarez' --premio especial de cobertura en periodismo deportivo de cualquier modalidad descrita anteriormente--.

Los trabajos podrán ser de cualquier género periodístico --noticia, reportaje, crónica y entrevista-- y de autoría individual o colectiva. El presupuesto total de estos premios es de 40.000 euros, 8.000 euros para cada categoría. Los trabajos deberán haber sido publicados a partir del 1 de junio de 2025 y hasta la fecha en la que finalice el plazo de presentación de las candidaturas. Además, podrán ser en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado.

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