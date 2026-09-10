Agenda audiovisual de Europa Press para el 10 de septiembre

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Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 10 de septiembre:

1.- 09.00 horas: Casa Ecuador 2026 llega a Madrid en la semana de la Fórmula 1 con experiencias inmersivas sobre su biodiversidad y cultura.

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2.- 09.00 horas: En Madrid, la encargada de Negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, presentada por José María Aznar, expresidente del Gobierno de España. En Hotel Mandarin Oriental Ritz (Plaza de la Lealtad, 5).

3.- 10.15 horas. En Valencia, la candidata de Compromís a la Alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, participa en el acto de defensa de la Plataforma de la Solidaridad ante la amenaza de un desalojo de las personas que viven en el antiguo circuito de la Fórmula 1 de Valencia.

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4.- 11.00 horas: en Zamora, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las instalaciones de Monte la Reina. En el kilómetro 437 de la N-122.

5.- 11.00 horas. En Elche (Alicante), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las instalaciones de la empresa aeroespacial PLD Space.

6.- 11.00 horas: En Andújar (Jaén), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la inauguración de la Comisaría Local de la Policía Nacional.

7.- 11.00 horas: En Madrid, CCOO y la Fundación 1º de Mayo presentan un informe que analiza la mercantilización del derecho a la educación. Sede confederal de CCOO (Calle Fernández de la Hoz, 12. Madrid)

8.- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la Comisionada de Salud Mental, Belén González, actualizarán los datos y presentarán las políticas de prevención frente al suicidio. En la Sala Polivalente del Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado 18-20. .

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9.- 11.15 horas: El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible José Antonio Santano y la consellera de Territorio Sílvia Paneque informan sobre los avances en las obras de la R3 (Barcelona)

10.- 11.30 horas.- En BILBAO, el presidente del PP de Euskadi, Javier De Andrés, se pronunciará sobre la actualidad política y el informe PISA 2026 y presentará distintas iniciativas al respecto. En la sede.

11.- 11.30 horas: El coche compartido gana terreno entre los universitarios como fórmula de ahorro, según un estudio

12.- 11,40 horas: en Badajoz, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, interviene en el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2026/2027 de la Universidad de Extremadura, en el Edificio Metálico. También asisten la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, y la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán.

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13.- 12.00 horas: En Madrid, acto solemne de apertura del año judicial 2026-2027, presidido por el Rey Felipe VI. Palacio de Justicia (Tribunal Supremo).

14.- 12.00 horas: Debate del Estado de la Región de Madrid.

15.- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas presenta el Informe de desperdicio alimentario 2025. En la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Paseo Infanta Isabel, 1).

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv