(Crónica) Haaland decide para el City en Oporto y el Villa gana en Brujas

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El Manchester City, con protagonismo para Erling Haaland, y el Aston Villa ingleses arrancaron este martes la liguilla de la Liga de Campeones 2026-2027 con sendas victorias a domicilio ante el Oporto portugués (0-2) y el Brujas belga (2-3).

El Estadio do Dragao, el nuevo proyecto 'citizen' comenzó firme su andadura en la máxima competición continental pese a que la visita al siempre competitivo doble campeón de Europa no se presentaba sencilla, aunque la acabó solventando con cierta solvencia apoyado en su poderoso goleador noruego.

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El equipo que entrena Enzo Maresca dominó de principio a final al equipo portugués, que se agarró a su portero, el internacional Diogo Costa. Este demostró ser uno de los mejores y más fiables en su posición y realizó varias paradas de mérito para mantener a los suyos con opciones tras el primer tiempo.

Pero el guardameta luso no pudo contener ya más a Erling Haaland, al que había amargado en los primeros 45 minutos. El nórdico le superó al inicio del segundo acto para poner por delante a los suyos, que entonces parecieron aflojar su ritmo, lo que dio vida a un Oporto que amenazó mucho más, aunque sin demasiado premio. En el añadido, Haaland le terminó de ajusticiar.

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Por su parte, otro equipo de la Premier League como el Aston Villa que entrena el español Unai Emery comenzó la liguilla con una siempre valiosa victoria a domicilio tras imponerse en el Estadio Jan Breydel al Brujas belga por 2-3.

El campeón de la Liga Europa se estrenaba en la Champions, a la que retornaba tras un año de ausencia, sin haber visto todavía puerta en sus tres partidos del campeonato doméstico, pero se desquitó tras una gran primera parte donde hizo todos los goles de su victoria por medio de John McGinn, Emiliano Buendía y Nicolas Jackson. Hugo Vetlesen llegó a poner el momentáneo 1-1 y Nicolo Tresoldi, de penalti, puso el 2-3 a falta de más de media hora, pero los 'Villanos' resistieron sin excesivos apuros.

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Finalmente, este arranque de la fase de liga de la Champions 2026-2027 se completó con la victoria del AEK Atenas griego ante el debutante LASK austriaco por 1-0, gracias a un tanto de Razvan Marin en el minuto 21.