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Repatrían a 51 migrantes dominicanos y haitianos detenidos en aguas de Puerto Rico

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San Juan, 8 sep (EFE).- La Guardia Costera estadounidense repatrió este martes a 51 migrantes dominicanos y haitianos a la República Dominicana, tras interceptar la embarcación en la que viajaban frente a las costas de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico.

Los guardacostas movilizaron un buque y un helicóptero para interceptar la embarcación, que era precaria y estaba sobrecargada, después de que esta fuera avistada por una tripulación aérea de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

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A bordo de la embarcación, viajaban 34 ciudadanos dominicanos (30 hombres, dos mujeres y dos menores) y 17 ciudadanos haitianos (15 hombres y dos mujeres), según el comunicado de la Guardia Costera.

Los adultos fueron entregados a las autoridades de la Armada de la República Dominicana, mientras que los dos menores quedaron bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

El comandante Matthew Pinhey, de la Guardia Costera, destacó la colaboración entre agencias federales y puertorriqueñas, así como con la Armada de la República Dominicana, para detener la migración ilegal en el Canal de la Mona.

"Estas travesías marítimas son peligrosas y a menudo exponen a las familias a embarcaciones no aptas para la navegación, muy sobrecargadas y sin ningún equipo de salvamento", señaló Pinhey.

El Canal de la Mona, que separa República Dominicana y Puerto Rico, es una ruta migratoria frecuente para los migrantes dominicanos y haitianos que salen de la isla La Española. EFE

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