Lautaro: “No merecimos perder, hicimos mucho más que el Real Madrid”

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Madrid, 8 sep (EFE).- El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, aseguró que, pese a caer 2-1 ante el Real Madrid este martes en el Santiago Bernabéu, “no” merecieron “perder” ya que, consideró, hicieron “mucho más que el Real Madrid”.

“La explicación es que en los primeros minutos cometimos dos errores y nos hicieron dos goles. Fuimos adelante con nuestra idea y no merecíamos perder este partido. Nos enfrentamos a un grandísimo rival, pero hicimos mucho más que el Real Madrid”, valoró en Movistar+.

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“El riesgo siempre está. Cometimos dos errores y nos penalizó. Nos vamos con las manos vacías pero con felicidad y muchas cosas positivas para lo que viene en el futuro”, completó.

Además valoró las posibilidades de su equipo de cara a ganar la Liga de Campeones.

“Estamos creciendo partido a partido. Hemos llegado a dos finales en los últimos cuatro años y se nos escapó, pero hay que seguir compitiendo y creciendo para llevar al Inter lo más alto posible”, comentó.