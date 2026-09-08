Rubio augura una nueva "época dorada" entre EE.UU. y Colombia con De la Espriella

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Barranquilla (Colombia), 8 sep (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, auguró este martes una "época dorada" entre su país y Colombia, una "nueva etapa de cooperación que no tiene precedente".

Rubio hizo estas declaraciones al comparecer ante los medios después de reunirse con De la Espriella en Barranquilla (norte de Colombia), en su primera visita al país suramericano apenas un mes después de la toma de posesión del presidente colombiano.

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La visita simboliza la renovada sintonía entre las dos capitales y su alineamiento en asuntos claves para ambos países como la lucha contra el denominado narcoterrorismo, la energía y los lazos comerciales. EFE

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