Congreso de Chile citará al Canciller por polémica con Argentina y relaciones con EE.UU.

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Santiago de Chile, 8 sep (EFE).- El Congreso de Chile aprobó este martes interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, para tratar la polémica con Argentina respecto al Estrecho de Magallanes y la relación del país con Estados Unidos, entre otros temas que han generado controversia en las últimas semanas.

La instancia, aprobada por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención, será la primera que requerirá a un Canciller y se realizará el próximo lunes 28 de septiembre, posterior al viaje del ministro a Nueva York junto al mandatario chileno, José Antonio Kast, para participar de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas.

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La interpelación parlamentaria es un mecanismo de fiscalización establecido por la Constitución donde la Cámara de Diputadas y Diputados cita a un ministro de Estado para que responda preguntas sobre temas bajo su cargo, respecto de materias específicas que generan dudas o controversia.

Congresistas de la oposición chilena han señalado que la Cancillería ha tenido un actuar "desprolijo" y "ambiguo" bajo la conducción de Pérez Mackenna, y que se han adoptado "medidas muy débiles" para enfrentar el cruce con Argentina tras los dichos de un Alto Mando de su Fuerza Aérea en relación a la soberanía en el Estrecho de Magallanes.

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A fines de agosto, Chile envió una nota de protesta al país vecino luego de que jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, se refiriera a la vía marítima austral como un espacio de "soberanía".

Otro de los temas que se incluirá en la interpelación es el vínculo del actual Gobierno chileno con la Casa Blanca, en particular luego de que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dijera en el V Foro Madrid, que se realizó en Santaigo, que aplicar la 'Doctrina Donroe' -política exterior de Donald Trump que buscar reafirmar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental- bajo la administración de Kast resultaba "más fácil de implementar".

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Las declaraciones del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, en contra de la comunidad palestina asentada en el país suramericano también serán tratados durante la interpelación, así como el retiro del apoyo a la expresidente Michelle Bachelet en su carrera para encabezar Naciones Unidas y la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados.

"Los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan", señaló por su parte Pérez Mackenna tras conocerse la aprobación de la medida en el Legislativo. EFE

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