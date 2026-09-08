Motagua y Alianza van a su primer duelo en la Copa Centroamericana de la Concacaf

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Tegucigalpa, 8 sep (EFE).- El Motagua hondureño, que marcha quinto en su torneo local, recibirá el miércoles al Alianza salvadoreño, séptimo ubicado en la primera división de su país, en el primer duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Dirigido por el español Javier López, el Motagua cerró en segundo lugar e invicto la fase de grupos de la competición en el grupo D, mientras que el Alianza se agenció el primero del grupo B.

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Además, Motagua fue uno de los equipos más goleadores en la primera fase con ocho anotaciones en cuatro partidos, en los que destacaron sus atacantes Rodrigo De Olivera y Jonathan Moya.

El equipo hondureño pasó a los cuartos de final con ocho puntos, después de un saldo de dos triunfos y dos empates.

El Alianza, con el argentino Roberto 'Tito' Pompei como timonel, pese a que perdió un juego en la fase de grupos, puso pie en cuartos de final con nueve enteros, superando al Marathón hondureño.

Alineaciones probables:

Motagua: Luis Ortiz; Christopher Meléndez, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Clever Portillo; Óscar Padilla, Denis Meléndez, Rodrigo Gómez, Alejandro Reyes; Jonathan Moya y Rodrigo De Olivera.

Entrenador: Javier López.

Alianza: Danilo Joya; Nelson Rodríguez, Juan Monteagudo, Julio Sibrián, Henry Romero; Bryan Tamacas, Narciso Orellana, David León, Harold Osorio; Leonardo Menjívar y Matías Mier.

Entrenador: Roberto Pompei.

Árbitro: Por definir.

Estadio: Nacional José de la Paz Herrera (Tegucigalpa, Honduras).

Hora: 21:00 local (03:00 GMT). EFE