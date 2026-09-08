Líder de socialistas europeos pide responsabilidad para que perviva la alianza pro Europa

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Bruselas, 8 sep (EFE).- La presidenta del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo (PE), Iratxe García, advirtió este martes al Partido Popular Europeo (PPE) que su formación abandonará la mayoría proeuropea si pacta la reelección de altos cargos en la Eurocámara con la extrema derecha, y pidió "responsabilidad" a los populares para afrontar esta negociación.

"Nosotros o estamos en la alianza o dejamos de formar parte de la mayoría institucional en el Parlamento", dijo García en conversación con periodistas en los márgenes de un evento organizado por el Fórum Europa en Bruselas.

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"No puede ser que al grupo socialista se le exija la responsabilidad de sostener la estabilidad política en Europa y (a la vez el PPE) negociar las políticas con otros", añadió.

El Parlamento Europeo afronta en los próximos meses la negociación para renovar sus altos cargos coincidiendo con el punto medio de la legislatura europea, un proceso en el que habitualmente han llegado a un acuerdo populares, socialdemócratas y liberales sin involucrar a la extrema derecha.

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En esta ocasión, ante un grupo socialdemócrata que puede buscar la presidencia de la Eurocámara (ahora en manos populares y tradicionalmente repartida a medias entre los dos grandes partidos a nivel europeo), el PPE tiene la opción de emprender esas negociaciones con sus socios habituales o sentarse a hablar con los grupos ultraconservador y de la extrema derecha.

"La cuestión no es si hay un acuerdo sobre quién va a ser el presidente, quién va a ser el vicepresidente o quién va a tener cierta responsabilidad. Es si la alianza proeuropea continúa", aseguró la política española.

"No creo que sea bueno comenzar una negociación con amenazas encima de la mesa ni con líneas rojas, pero sí que hago una advertencia y es que todos vamos a tener que ser responsables", añadió, al tiempo que dijo que de primeras no quiere plantear "ninguna condición" en las conversaciones pero que el PPE les "tendrá enfrente" si no se llega a un pacto. EFE

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