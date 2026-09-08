Israel anuncia sanciones contra doce políticos británicos y y el cierre de su consulado en Jerusalén

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El Gobierno de Israel ha anunciado este martes el cierre del consulado de Reino Unido en Jerusalén y sanciones contra doce políticos británicos, entre ellos el ex líder laborista Jeremy Corbyn, además de otras medidas en represalia por el veto anunciado por Londres al comercio con los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha informado asimismo en rueda de prensa de la expulsión de Reino Unido del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) --el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre de 2025-- una medida que ya ha tomado contra otros países España y Países Bajos.

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Saar, que ha afeado la decisión de Londres alegando su histórico apoyo a la creación del Estado de Israel, ha anunciado además la prohibición de entrada al país a doce políticos británicos y "otros" ciudadanos a los que acusa de participar en "actividades antisemitas y antiisraelíes, así como a aquellos que nieguen la existencia del Estado de Israel".

Por otra parte, el titular de Exteriores ha decidido poner fin a las labores de Londres para "entrenar a las fuerzas de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria --nombre con el que Israel denomina a Cisjordania-- bajo el 'Equipo de Apoyo Británico en Ramala'".

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Saar ha enmarcado estas "contramedidas" en respuesta a la decisión anunciada por su homólogo británico, Ed Miliband, que ha considerado de "moralmente retorcida y una injerencia flagrante en los asuntos de un Estado soberano y en su proceso electoral", dado que Israel tiene previsto celebrar elecciones legislativas este octubre.

"Lamentablemente, hay un Gobierno laborista hostil en el poder que actúa sistemáticamente en contra del Estado de Israel, y eso no nos ha dejado más remedio que responder por fin a sus acciones hostiles (...) Decidieron hacerlo, en vísperas de los días más sagrados del calendario judío, por motivos políticos internos, de cara al Congreso del Partido Laborista que se celebra este mes", ha asegurado.

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Miliband señaló además este lunes que Reino Unido adoptará sanciones contra otro grupo de colonos extremistas detrás de actos de violencia contra comunidades palestinas, así como una ampliación de las medidas vigentes por violaciones de Derechos Humanos para que permitan actuar con mayor rapidez para disuadir la expansión de los asentamientos.

La medida británica se toma en coordinación con Francia y Canadá que tomarán acciones similares para prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales. Londres ha recordado que se suman a Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, que ya han adoptado o iniciado el proceso para vetar el comercio con los territorios ocupados.

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