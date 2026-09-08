El brote de ébola en RDC supera la barrera de los 6.600 casos confirmados, con más de 3.200 muertos

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Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a más de 6.600 el número de casos de ébola confirmados tras la declaración, a mediados de mayo, del que se ha convertido en el brote más mortífero en la historia del país africano, superando ya, de acuerdo con el último balance, las 3.200 muertes.

Concretamente, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín que el número de casos registrados hasta la fecha ascienden a 6.686, de los cuales 1.563 se han recuperado y 3.226 han fallecido, lo cual sitúa la tasa de letalidad en un 48,3%.

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Del mismo modo, la autoridad sanitaria ha cifrado en 819 los pacientes que se encuentran en situación de aislamiento u hospitalizados, así como ha indicado que la tasa de seguimiento de los contactos asciende al 85,3% con la provincia de Ituri en el foco de la epidemia.

Hasta el momento, se mantienen en seis las provincias afectadas por el brote, siendo estas Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé y Tshopo. No obstante, mientras en Kivu Sur han transcurrido 97 días sin registrar casos adicionales confirmados, en Kivu Norte ahora ha sido declarada una nueva zona sanitaria afectada.

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Con relación a los pacientes recuperados, el Instituto sanitario ha informado de la recuperación de 15 pacientes en las últimas 24 horas, a la par que ha subrayado que se siguen reforzando las tareas de vigilancia, atención sanitaria y medidas de prevención en las zonas afectadas.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

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