Indra, Alpha Impulsion, CT y Mecano ID se alían para impulsar una nueva generación de microlanzadores europeos

08/09/2026 Microlanzador POLITICA INDIE

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Indra, Alpha Impulsion, CT Ingenieros y Mecano ID han anunciado la creación de la alianza europea '2030+' para impulsar 'Garnet', un nuevo motor cohete destinado a la próxima generación de microlanzadores europeos, según han indicado en un comunicado este martes.

El proyecto nace en un momento de "transformación" del mercado de lanzamientos, ya que, hasta 2026, la firma SpaceX ofrecía servicios de lanzamiento compartido (rideshare) desde 7.000 dólares por kilogramo (kg) para cargas útiles superiores a 50 kilogramos.

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"La interrupción de este servicio abre ahora una oportunidad para la entrada de nuevos actores", han señalado, destacando que 'Garnet' ha sido concebido desde su origen como un programa europeo que reúne capacidades industriales y tecnológicas de Francia, Italia y España.

EVITA DUPLICIDADES EN LAS INVERSIONES

La alianza permitirá ampliar el acceso a talento, conocimiento especializado, medios industriales y financiación, además de facilitar el crecimiento internacional del proyecto. El director de misiones espaciales de Indra, Simone Centuori, ha afirmado que la empresa española "mantiene su compromiso con la innovación espacial europea".

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"El motor autófago podría suponer un cambio radical para la industria de los lanzadores, por lo que será necesario reunir a las mejores organizaciones en sus respectivos ámbitos", ha añadido Centuori, que ha hecho hincapié en que Indra "se enorgullece de aportar décadas de experiencia en Guiado, Navegación y Control (GNC), uno de los sistemas más importantes de un lanzador, al mismo nivel que la propulsión y, sin duda, el que concentra una mayor inteligencia".

En este sentido, las cuatro compañías han puesto en valor que la cooperación europea permite combinar capacidades industriales y tecnológicas y evitar duplicidades en las inversiones. El objetivo es construir un sistema industrial integrado entre distintos países, capaz de fabricar, integrar y lanzar con rapidez y con el menor coste marginal posible.

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CONVERSACIONES PARA AMPLIAR ALIANZA AL NORTE DE EUROPA

Para esto, Alpha Impulsion prevé realizar inversiones en Francia e Italia, en este último país a través de su filial Alpha Impulsion Italia, junto a sus socios Indra (España/Italia), Mecano ID (Francia) y CT Ingénierie (Francia). La compañía mantiene además conversaciones con otros socios para ampliar la alianza al norte de Europa, especialmente en ámbitos relacionados con equipamiento y emplazamientos de lanzamiento.

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Entrando al detalle, cabe resaltar que la tecnología de 'Garnet' se basa en el principio de propulsión autófaga, un sistema en el que parte de la propia estructura de propulsión se consume progresivamente como combustible durante el vuelo para generar empuje. Este concepto permite reducir la masa que debe transportar el vehículo a medida que avanza el vuelo y mejorar así la eficiencia global del lanzador.

Alpha Impulsion estima que esta tecnología podría reducir los costes de lanzamiento hasta un 80% respecto a las soluciones convencionales. El núcleo del programa es 'Garnet', un motor cohete de 15 toneladas de empuje.

INDRA APORTARÁ SU EXPERIENCIA EN ANÁLISIS DE MISIÓN

Alpha Impulsion lidera un programa de investigación y desarrollo (I+D) centrado en la combustión autófaga mediante un banco de ensayos diseñado, integrado y operado en su filial italiana. CT Ingenieros participará en el diseño preliminar de la arquitectura del vehículo lanzador y de su motor 'Garnet', liderará la ingeniería de sistemas y aportará sus capacidades de simulación a través de CPS_C, una herramienta propia que permitirá modelizar los flujos criogénicos y térmicos dentro del motor.

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Indra aportará su experiencia en análisis de misión y GNC para estimar las prestaciones del vehículo, mientras que Mecano ID, especializada en diseño termomecánico, liderará el desarrollo de los sistemas de inserción autófaga que permiten reducir el tamaño del lanzador durante el vuelo. La alianza tiene como objetivo alcanzar un nivel de 'madurez tecnológica 6' mediante un ensayo del motor previsto para 2029.

La prueba permitirá demostrar la estabilidad de la combustión, la integridad del fuselaje y parámetros clave de la propulsión como el impulso específico o la relación empuje-peso. El objetivo es que el servicio de lanzamiento esté operativo en la década de 2030.

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Según el Report on the Space Economy 2025 de la Agencia Espacial Europea (ESA), los lanzadores europeos tienen acceso a un tercio de un mercado mundial de lanzamientos valorado en 12.600 millones de dólares, aunque actualmente los actores europeos captan una parte "muy reducida".

En este contexto, la alianza aspira a ofrecer una "solución competitiva" a escala global desde su primer lanzamiento, con un coste objetivo de puesta en órbita de 4.600 dólares/kg, una cifra "nunca alcanzada hasta ahora por un microlanzador".