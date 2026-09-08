Martes, 8 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 8 sep (EFE).-

Bruselas.- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viaja a Bruselas y se reúne con el presidente del PP europeo, Manfred Weber; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica; y el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, para abordar la situación en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio.

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Barranquilla (Colombia).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se reúne este martes en Barranquilla (norte) con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar del apoyo estadounidense al terremoto, la cooperación contra el narcotráfico y la criminalidad y las vías de estrechar los lazos económicos.

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Miami (EE.UU.).- A menos de dos meses de las elecciones legislativas y con la popularidad del presidente Donald Trump a la baja, los republicanos celebran este miércoles y jueves en Dallas (Texas) una inédita convención de mitad de mandato con la que buscan reivindicar los "logros" de su Gobierno, según dijo a EFE Jaime Flórez, portavoz hispano del Comité Nacional Republicano.

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Kfar Rouman (Líbano).- La localidad de Kfar Rouman, en el sur del Líbano, despide este martes a las doce víctimas mortales, entre ellas dos menores, de los ataques israelíes registrados en la localidad la madrugada del lunes, en una nueva escalada pese al alto el fuego acordado en junio y que Israel atribuye a dos ataques con drones de Hizbulá contra sus tropas.

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Shenyang (China).- La estatua de Mao Zedong en la ciudad de Shenyang (noreste), una de las mayores de China, resume en vísperas del 50.º aniversario de su muerte una presencia que perdura en monumentos, la plaza de Tiananmen y los billetes, una memoria oficial que lo mantiene vivo sin abrir del todo el debate sobre sus sombras.

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Oslo.- Los noruegos y la Casa Real de Noruega se preparan para el funeral de mañana miércoles del rey Harald V en la Catedral de Oslo, que estará rodeado de un gran operativo para recibir a decenas de miembros de familias reales y de jefes de Estado de Europa y de otras partes del mundo, incluidos los reyes de España, y un masivo plan de seguridad para proteger a los ciudadanos e invitados en las calles de la capital del país nórdico.

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Londres.- Celebración del cuarto aniversario del ascenso al trono de Carlos III de Inglaterra, tras el fallecimiento de su madre Isabel II, con el disparo de 41 salvas de artillería y música por el Ejército británico.

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Jerusalén.- Termina el plazo para presentar las listas electorales en Israel para los comicios del 27 de octubre, en un periodo previo a las elecciones marcado por la continuación de las operaciones militares en Gaza, Cisjordania, el sur del Líbano y Siria, junto a las tensiones con Irán.

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Pekín.- China expresó su disposición a profundizar la cooperación energética con Catar y respaldó el papel mediador de Doha en Oriente Medio, en momentos en que el país del Golfo participa en los esfuerzos diplomáticos para rebajar las tensiones regionales y garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz.

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Pekín.- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 18,6 % interanual en agosto hasta unos 2,72 billones de yuanes (406.391 millones de dólares, 349.917 millones de euros), según datos oficiales publicados este martes.

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Tokio.- El Gobierno japonés revisó este martes al alza el incremento del producto interior bruto (PIB) para el segundo trimestre del año, entre abril y junio, hasta el 0,4 % en comparación con el mismo periodo anterior.

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Ciudad de Panamá.- La calificadora de riesgo Moody's analiza la deuda y la perspectiva económica de Panamá en un foro en el que se anuncia la participación de ejecutivos y líderes empresariales, entre ellos el presidente de la junta directiva de Copa Airlines, Stanley Motta.

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La Paz.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presenta su informe anual de monitoreo de cultivos de hojas de coca en Bolivia durante la gestión 2025, ocasión en la que también el Gobierno de Rodrigo Paz presentará la nueva política antidroga del país andino.

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Santo Domingo.- República Dominicana realiza el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas, centros educativos y organizaciones sociales.

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Nueva York.- Teresa Zapeta, directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) y exresponsable del programa de Mujeres Indígenas de ONU Mujeres para Centroamérica y México, aborda en una entrevista con EFE los principales retos que afrontan las mujeres indígenas y el papel que desempeñan en la defensa de sus derechos.

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Ciudad de Guatemala.- La organización indígena denominada 48 Cantones de Totonicapán realiza una marcha en Ciudad de Guatemala para protestar ante el Gobierno y el Congreso por los altos costos de los combustibles en el país centroamericano, que han sufrido un aumento de casi el 50 por ciento de su precio en el último semestre.

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París.- Rueda de prensa del coordinador de los viajes pontificios, monseñor José Nahum Jairo Salas Castañeda, sobre los preparativos de la visita apostólica del papa León XIV a Francia, prevista del 25 al 28 de septiembre.

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París.- Se publican los resultados de una nueva edición del informe PISA, una evaluación comparativa de alumnos de 15 años sobre ciencia, matemáticas y lectura.

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Hanói.- La Oficina Nacional de Estadística de Vietnam ha registrado 1,99 millones de turistas internacionales en agosto de 2026, un 18,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

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Daca.- Bangladés ha registrado este año 43.904 casos de dengue y 121 muertes por esta enfermedad, según datos del Ministerio de Sanidad.

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Venecia (Italia).- Los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem protagonizan la jornada del Festival de Venecia como protagonistas de la película 'Bunker', con la que el francés Florian Zeller compite por el León de Oro, al igual que Casey Affleck con 'Company'

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Venecia (Italia).- La mexicana Nathalia Acevedo se ha estrenado como directora logrando estrenar el Festival de Venecia su primera película, 'Salón de belleza', una pieza de aire onírico y sensorial con la que brinda una reflexión sobre la fragilidad de la experiencia humana y del riesgo de caos en las sociedades.

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Nueva York.- La artista española Elena del Rivero presenta una instalación con 100 horas de vídeo grabadas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en su antiguo estudio, que estaba en las cercanías de la Zona Cero y quedó destruido.

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Nueva York.- Christie's expone en Nueva York vestidos de la película 'The Devil Wears Prada 2' para una subasta benéfica, ideada por la actriz Meryl Streep, que recaudará fondos para el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA).

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Roma.- Presentan en Roma la restauración de la galería subterránea y la exedra de las Termas de Trajano.

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Lutsk (Ucrania).- Ucrania sigue siendo una fuerza en las competiciones de combate medieval, que están ganando popularidad en todo el mundo y en las que participan decenas de soldados en activo y residentes de zonas de la primera línea del frente a pesar de la guerra con Rusia.

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Trujillo (Perú).- El Ministerio de Cultura de Perú presenta "un importante hallazgo" en Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América, que fue la capital del reino preincaico de los chimús.

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San José.- La exposición fotográfica “Casa Batlló de Gaudí: La joya modernista del genio catalán”, llega a Costa Rica para acercar el legado del artista a los costarricenses.

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Bogotá.- El Independiente Santa Fe recibe al Vasco da Gama por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Montevideo.- Los remeros Felipe Klüver y Bruno Cetraro, ganadores de un diploma olímpico, encabezarán la lista de 338 deportistas que representarán desde el 12 de septiembre a Uruguay en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

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Liverpool (R. Unido).- El Atlético de Madrid ultima este martes su preparación para el estreno en la Liga de Campeones, en cuya primera jornada viaja a Liverpool. Rueda de prensa a las 18.45 y entrenamiento a las 19.30 en Anfield.

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srp/alm/EFE

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