María del Monte revive su peor pesadilla tras el robo a la casa de Rocío Osorno: "Te remueve todo"

08/09/2026 María del Monte EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Recién llegada tras mas de un mes recorriendo Asia durante el rodaje del reality de TVE 'Hasta el fin del mundo', que se estrenará próximamente y en el que ha compartido una de las experiencias más intensas y emocionantes de su vida con otros rostros conocidos como María José Campanario, Belinda Washington, Jorge Sanz, Benita (anteriormente Maestro Joao), o Elena Ballesteros, María del Monte ha reaparecido en el plató de 'Y ahora Sonsoles' coincidiendo con el robo que ha sufrido Rocío Osorno en su casa de Sevilla, cuando dos encapuchados entraron de madrugada con la intención de llevarse todas sus joyas mientras la influencer, su exmarido Coco Robatto, y sus dos pequeños se encontraban en el interior.

Una vivencia que la artista no le desea a nadie y que le ha hecho revivir el violento atraco del que Inmaculada Casal y ella fueron víctimas en su vivienda en la ciudad andaluza en agosto de 2024, y por el que su sobrino Antonio Tejado se enfrentará a una pena de 30 años de cárcel como presunto autor intelectual del golpe, en el que le sustrajeron joyas, relojes y objetos de valor que rondaría el millón de euros. Un tema del que ha evitado hablar "porque está judicializado, aunque confío en la Justicia", ha dicho.

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"Es algo que sigo teniendo dentro, la sensación de miedo, la incertidumbre, que son dos palabras que detesto porque paralizan" ha confesado, reconociendo que "es más que miedo, es pánico". "He hablado con Rocío, está tranquila dentro de lo que cabe. Ella pudo reaccionar, pero en nuestro caso nosotras estábamos dormidas" ha expresado, revelando que dos años después "sigo en tratamiento, yendo a un especialista porque hay cosas que no termino de superar".

"Sin lugar a dudas me ha removido aunque es algo que siempre está ahí. No puedo hablar de ese tema porque estamos pendientes de que se celebre el juicio y bueno, claro que sí, que te remueve todo, te remueve todo" ha admitido ante las cámaras de Europa Press tras el programa.

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Como ha confirmado, ha podido hablar con Rocío tras el robo y "está bien que es lo importante. Pero son cosas que no se olvidan jamás. Es verdad que estaba despierta, que ha sido otro tipo de impresión, pero el miedo lo tiene".

Respecto a las informaciones que han circulado en los últimos días sobre un empresario 'amigo' de Isabel Pantoja que estaría siendo investigado como posible topo que facilitaría información a bandas criminales que podrían estar detrás de los atracos sufridos entre otros rostros conocidos como Sergio Ramos o Espartaco, María ha asegurado que "no tengo ni ida. Como comprenderás son cosas de las que intento huir también un poco". Y, aunque todavía continúa yendo a terapia, ha revelado que "vamos mejor. Bien, sin entrar en detalle.

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Por último, y tras la marcha de Asraf Beno a Honduras para concursar en 'Supervivientes All Stars 3', la cantante ha querido transmitir todo su apoyo a Isa Pantoja, que se ha quedado desolada por su separación temporal del que confiesa que es su gran pilar: "Yo lo único que quiero es que sean felices, que tengan muchísima salud y que estén bien. Yo apoyándola siempre".