El auge de la IA obliga a adelantar la principal feria de chips de Taiwán

Guardar

Pekín, 8 sep (EFE).- La creciente demanda de empresas para participar en la Semicon Taiwan, impulsada por el auge de la inteligencia artificial (IA), llevará a la principal feria de semiconductores de la isla a adelantar unas tres semanas su edición de 2027 tras cerrar este año con cifras récord.

Según la agencia de noticias CNA, que cita un comunicado de la asociación internacional del sector SEMI, organizadora del evento, la planificación de los estands y la selección anticipada de espacios comenzó ya en junio ante el aumento de las solicitudes, entre ellas las de empresas europeas y estadounidenses que buscan ampliar su superficie expositiva.

PUBLICIDAD

El anuncio llega después de que la edición de 2026 concluyera el pasado viernes en el Centro de Exposiciones Nangang de Taipéi con más de 130.000 profesionales procedentes de 65 países, más de 1.300 expositores y 4.300 estands, estas dos últimas cifras récord, según SEMI.

El crecimiento se concentró especialmente en áreas vinculadas a las nuevas necesidades de la industria: el pabellón de fabricación inteligente reunió a cerca de 350 empresas, un 20 % más que el año anterior, mientras que la zona dedicada al empaquetado avanzado contó con casi 300 compañías, un 6 % más.

PUBLICIDAD

SEMI atribuyó esta expansión a una mayor cooperación entre las empresas de diseño, materiales y fabricación de chips ante las exigencias de velocidad, capacidad productiva y resiliencia de las cadenas de suministro derivadas del desarrollo de la IA.

Taiwán ocupa una posición central en esa cadena al albergar a TSMC, el mayor fabricante de semiconductores avanzados por contrato del mundo y proveedor de compañías como Nvidia, Apple y AMD. EFE