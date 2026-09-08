Teherán afea a Canadá su "sumisión a la intimidación" de EEUU por su 'sí' a la guerra económica contra Irán

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El Ministerio de Exteriores de Irán ha acusado este lunes al Gobierno de Canadá de dejarse caer en la "sumisión a la intimidación" de Estados Unidos, en medio de la guerra comercial abierta entre Washington y Ottawa, después de que la responsable de Exteriores canadiense condenase lo que describió como "actividades desestabilizantes", aludiendo a "amenazas a buques que intentan transitar por el estrecho de Ormuz", al programa nuclear iraní y a su apoyo a "grupos regionales afiliados" en Oriente Próximo.

"Precisamente el mismo día en que el presidente de Estados Unidos (Donald Trump), en un flagrante desprecio por la soberanía y la independencia de Canadá, describió a todo el país como parte de Estados Unidos, los ministros de Exteriores y de Hacienda de Canadá decidieron seguir cediendo ante su agresivo vecino, esta vez dirigiéndose a Irán con una declaración que distorsiona todos los hechos sobre la situación en nuestra región", ha afirmado en redes el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

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Anotando que Ottawa "sabe perfectamente que el estrecho de Ormuz estaba abierto y era seguro antes de que Estados Unidos lanzara la guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero", Baqaei ha cuestionado por qué el Gobierno canadiense "opta por apoyar la agresión militar y el terrorismo económico estadounidenses en lugar de exigir el fin de la agresión, el bloqueo y la guerra económica de Estados Unidos".

Asimismo, el portavoz iraní ha argumentado que "Canadá no puede presentarse de forma creíble como defensor de la 'paz y la seguridad', la 'libertad de navegación' y el 'Derecho Internacional' mientras apoya simultáneamente la agresión militar estadounidense y las acciones ilegales e intervencionistas de Washington en nuestra región".

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"Esto no es ni diplomacia ni diplomacia responsable. Es una muestra de confusión estratégica y sumisión a la intimidación, una decisión que ni siquiera protegerá a Canadá de la intimidación y la agresión estadounidenses", ha espetado.

La diplomacia iraní ha respondido así a la declaración emitida en la víspera por la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, en la que señaló que "Canadá condena a Irán y le insta a que ponga fin de inmediato a sus actividades desestabilizadoras en Oriente Próximo".

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"Las acciones de Irán, incluidas sus continuas amenazas a los buques que intentan transitar por el estrecho de Ormuz, su programa ilícito de actividades nucleares y su apoyo a grupos regionales afiliados, siguen socavando la paz y la seguridad mundiales", afirmó.

El comunicado recogía además que Ottawa "está trabajando estrechamente con sus socios, incluidos los del G7, para mantener una presión significativa sobre Irán", una cooperación que, detalló la ministra, incluye "el mantenimiento de las sanciones contra Irán, como las anunciadas en el marco de la operación 'Marginado Económico' liderada por Estados Unidos", además del "apoyo a los esfuerzos liderados por Estados Unidos, Francia y Reino Unido para reabrir el estrecho de Ormuz".

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