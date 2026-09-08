De la Espriella dice a Rubio que colaborará "para garantizar" la estabilidad en Venezuela

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Barranquilla (Colombia), 8 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Aberlardo de la Espriella, aseguró este martes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que su Gobierno participará "responsablemente" en los esfuerzos para garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza con Venezuela.

"Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad", dijo De la Espriella al referise a Venezuela en la comparecencia de prensa que hizo junto a Rubio en Barranquilla (norte de Colombia) al término de la reunión bilatral.

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"Nuestro interés, señor Secretario, es contribuir a que cualquier evolución produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad, evitando cualquier problema", añadió. EFE

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