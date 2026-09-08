Cuatro detenidos en el estado de Sinaloa tras ataque armado a policías mexicanos

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Ciudad de México, 8 sep (EFE).– Cuatro presuntos integrantes de un grupo criminal fueron detenidos este martes en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste) tras atacar a balazos a elementos del Servicio de Protección Federal sobre la carretera federal cerca al municipio de Culiacán, donde se registró el enfrentamiento sin reportar heridos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó a través de una publicación en X la captura de los sospechosos, a quienes las autoridades vinculan con el delito de robo de vehículos y señalan como generadores de violencia en la capital sinaloense y sus alrededores.

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Durante la intervención operativa, las fuerzas federales incautaron tres armas de fuego, dos largas y una corta, treinta cargadores, 502 cartuchos útiles, cinco chalecos balísticos, dos pecheras y diversos artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

En el sitio del altercado también se aseguró un vehículo con placas del estado de Texas, Estados Unidos, el cual contaba con reporte de robo vigente en dicho país y era utilizado por el grupo para desplazarse por los corredores carreteros del estado.

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Este enfrentamiento ocurre en un contexto de persistente volatilidad operativa en el noroeste del país, donde las agresiones directas contra fuerzas de seguridad ponen de relieve el nivel de armamento y la capacidad de despliegue de las células delictivas locales.

El ataque en Sinaloa se suma a una situación nacional marcada por la diversificación de las tácticas del crimen organizado, que ha llegado a recurrir al uso de coches bomba contra fuerzas de seguridad, como el reciente episodio vivido en una comisaría en el estado de Zacatecas donde resultaron heridas 11 personas.

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La captura se suma al balance de acciones del Gabinete de Seguridad desplegadas en Sinaloa, marco en el cual las autoridades federales buscan frenar la disputa territorial entre facciones del crimen organizado e inhibir el robo de transporte en las vías de comunicación estratégicas.

Los cuatro detenidos, el armamento y la unidad recuperada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica. EFE