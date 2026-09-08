Brasil crea cuatro áreas naturales cerca de una polémica carretera en la Amazonía

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São Paulo, 8 sep (EFE).- El Gobierno de Brasil creó este martes cuatro áreas naturales protegidas en la Amazonía para tratar de contener el impacto negativo que supone la pavimentación de una polémica carretera que atraviesa la selva.

Las unidades de conservación, situadas cerca de la carretera BR-319, suman 6.690 kilómetros cuadrados y fueron anunciadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto para celebrar el Día de la Amazonía.

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Se trata de áreas con un elevado grado de conservación y con la presencia de pequeños asentamientos dedicados a la pesca y a la agricultura de subsistencia, que podrán mantener sus actividades pese al anuncio.

Al decretar la protección, el objetivo es evitar que el asfaltado en curso de la BR-319, que el propio Gobierno está impulsando, lleve a una ola de ocupaciones de tierra en los márgenes y a un aumento de la deforestación.

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Lula, candidato a la reelección en los comicios de octubre, defendió que el desarrollo económico que generarán las obras de mejora es compatible con la conservación de la naturaleza.

"Vamos a construir una carretera moderna, que va a poder dar salida a la producción de dos regiones brasileñas, pero que ejemplificará ante el mundo cómo es posible combinar desarrollo con preservación", afirmó.

La BR-319 se extiende a lo largo de casi 900 kilómetros y une Porto Velho, capital del estado de Rondônia, y Manaos, capital del estado de Amazonas.

Un tramo de unos 400 kilómetros presenta pavimentación en muy mal estado o inexistente, por lo que durante el largo periodo de lluvias este se vuelve intransitable y Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía, se queda incomunicada por tierra.

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El asfaltado, por tanto, ha sido una demanda constante de empresarios y políticos de la región desde hace años, si bien asociaciones ecologistas han expresado su preocupación por el impacto que puede tener.

En los últimos tres años y medio, el Gobierno de Lula ha logrado frenar la deforestación en la Amazonía, después de un periodo de aumento, gracias al refuerzo de la fiscalización contra crímenes ambientales.

Como consecuencia de estas acciones, la tala en el entorno de la BR-319 cayó un 70 % entre 2022 y 2025, según datos difundidos hoy por las autoridades.EFE