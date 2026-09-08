La actividad de la construcción en Argentina cae un 4,6 % en julio

Guardar

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina cayó en julio pasado el 4,6 % con respecto a junio último, tras haberse contraído un 4,3 % en el sexto mes del año, informaron este martes fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en julio pasado un derrumbe del 4,5 % en comparación con igual periodo de 2025.

PUBLICIDAD

En los primeros siete meses del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento del 1,7 %.

De acuerdo con el informe oficial, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 1,2 % interanual en junio último, hasta los 376.374.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en junio una subida del 31,6 % con respecto al mismo mes del 2025.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos registraron en julio un descenso del 0,81 % con respecto a junio último y una caída del 6,5 % en términos interanuales.

PUBLICIDAD

"En julio los despachos de insumos se mantuvieron casi en el mismo nivel que alcanzaron durante el segundo trimestre del año", observó Construya en su informe.

Según la entidad, "en los próximos meses la demanda de insumos exhibirá una leve recuperación, en la medida que las condiciones macroeconómicas continúen mejorando, en especial que se registre una importante reducción en las tasas de interés de los créditos".

PUBLICIDAD

En 2025, la actividad de la construcción acumuló un alza del 6,3 %, desde un desplome del 27,4 % en 2024. EFE