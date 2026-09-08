Autoridades mexicanas localizan dos túneles destinados al contrabando de combustibles

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Ciudad de México, 8 sep (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este martes del hallazgo de dos túneles vinculados al robo de combustibles o 'huachicol' -como se conoce en México a esta práctica ilegal- a través de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Uno de estos túneles fue identificado en Tultitlán, Estado de México (centro), y otro en Santa Catarina, Nuevo León (norte), en acciones contra el 'huachicol'.

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En Tultitlán, el hallazgo ocurrió en un predio de la colonia Bello Horizonte, después de una denuncia por un fuerte olor a hidrocarburo y el movimiento de pipas en la zona, de acuerdo con reportes preliminares.

Personal de Pemex y autoridades estatales resguardaron el inmueble, y hasta el momento no se ha informado de detenciones, mientras continúan las diligencias sobre la conexión clandestina.

El segundo caso fue confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Santa Catarina, donde un cateo permitió localizar un túnel de unos 100 metros, atravesado por una manguera de alta presión y conectado a dos tomas clandestinas.

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La FGR detalló que en el inmueble también fueron asegurados un arma corta, un cargador, 21 cartuchos de diversos calibres, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, muestras de hidrocarburo, mangueras, documentación y un teléfono celular.

Personal de la petrolera estatal mexicana inhabilitó las conexiones ilegales, añadió la institución.

Por otro lado, la Fiscalía informó de otra acción contra el robo de hidrocarburos en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo (centro), donde fueron asegurados 480 litros de posible combustible, 13 tambos y un vehículo.

Los hallazgos se suman a otros túneles utilizados para alcanzar ductos de Pemex. En mayo pasado, la propia FGR informó del aseguramiento en Santa Catarina de otra excavación equipada para extraer combustible, conectada con un poliducto.

En abril, cuatro personas murieron en Acolman, Estado de México, tras quedar atrapadas en un túnel conectado a una toma clandestina durante un derrumbe, mientras que en el mismo sitio ya se había registrado en 2024 la muerte de otras dos personas.

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Tultitlán también cuenta con antecedentes, pues en julio de 2022 la Guardia Nacional localizó una excavación con una conexión irregular a ductos de Pemex y la empresa procedió a inhabilitarla. EFE