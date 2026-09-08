Indonesia reabre aeropuertos tras retrasar más de 600 vuelos internacionales por un volcán

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Yakarta, 8 sep (EFE).- Las autoridades de Indonesia reabrieron este martes cinco de los siete aeropuertos que habían sido cerrados el fin de semana, incluido el principal de Yakarta, debido a la erupción del volcán Anak Krakatoa, que provocó el retraso de cientos de vuelos.

El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, anunció la reapertura en horas de la madrugada, cuando ya habían sido retomadas las operaciones en cinco aeropuertos, entre ellos el Soekarno-Hatta, que sirve a la capital indonesia y es uno de los principales centros de conexión aérea del Sudeste Asiático.

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En una nota de prensa, el ministro indicó que también se reactivaron vuelos domésticos e internacionales en otros aeropuertos en Banten y de Bandung, situados en la isla de Java, la más poblada del mundo, donde viven cerca de 150 millones de personas, más del 50 % de los habitantes del archipiélago indonesio.

No obstante, prosigue el escrito, los aeropuertos Radin Inten II y Muhammad Taufiq Kiemas, ambos en la isla sureña de Sumatra, mantendrán sus operaciones suspendidas a la espera de lo que suceda con el volcán, que volvió a erupcionar este martes aunque con menor intensidad.

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"Se requiere que los pilotos y las tripulaciones de vuelo estén al tanto de las áreas del espacio aéreo (...) donde el tránsito está restringido o prohibido por las autoridades correspondientes debido a la dispersión detectada de ceniza volcánica", señala la nota de prensa.

El Gobierno indonesio estima que unos 341.000 pasajeros se han visto afectados por las interrupciones de los vuelos desde el sábado, un día después de la erupción del Anak Krakatoa –'hijo del Krakatoa' en indonesio–, situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.

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Desde entonces, la ceniza desprendida por el volcán, que en 2018 causó un tsunami que dejó más de 400 muertos, alcanzó más de 15 kilómetros de altitud, siendo entre 9 y 12 kilómetros la altura a la que suelen volar los aviones comerciales.

Formado por unas 17.000 islas, el archipiélago indonesio se asienta sobre el 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida cada año por unos 7.000 temblores, la mayoría de magnitud moderada. EFE

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(foto)