Ucrania denuncia que Rusia haya atacado Kiev justo después de visita de Witkoff y Kushner

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Kiev, 8 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó este martes el ataque ruso con misiles y drones contra Kiev de hoy y denunció el hecho de que las fuerzas del Kremlin lo llevaran a cabo justo después de la visita de los mediadores de paz de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner.

Rusia lanzó este nuevo ataque contra la capital ucraniana tras terminar el plazo de 72 horas de cese de ataques contra Kiev y Moscú decretado por Rusia y Ucrania con motivo del viaje a estas dos ciudades de Witkoff y Kushner este fin de semana, que se saldó sin acuerdos concretos para avanzar hacia la paz.

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“Sus misiles balísticos (los del presidente ruso Vladímir Putin) suenan más fuerte que sus palabras sobre diplomacia”, escribió en X Sibiga, que recordó que al menos dos personas han muerto en el ataque y calificó esta acción rusa de “terrorismo sin sentido”.

El jefe de la diplomacia ucraniana hizo además llamamientos a que sus socios eviten retrasos en la entrega de armamento a Kiev, al declarar que “todo retraso se mide en vidas”, y animó a seguir el ejemplo de Alemania, que ha cerrado el consulado general ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín tras denunciar un plan ruso para atentar en uno de sus aeropuertos, para poner coto a “las redes de influencia rusas”.

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Por lo que respecta al armamento que necesita Kiev, el ministro ucraniano mencionó específicamente los misiles de los que Ucrania depende para poder derribar misiles balísticos rusos, a los que ahora es extremadamente vulnerable.

“Urgimos a nuestros aliados a que actúen e incrementen la presión sobre el agresor. La presión sobre Moscú hace avanzar la diplomacia, no la obstruye”, dijo Sibiga. EFE